Ярославський розповів, як Добкін просив у нього благословення на очільництво області

Відомий український бізнесмен Олександр Ярославський поділився з виданням strana.ua своїми спогадами про мера Харкова Кернеса – як вони посварилися, але незадовго до смерті градоначальника помирилися та будували спільні плани з розвитку міста.

"Шикарні, – каже Ярославський у відповідь на питання про його стосунки з Кернесом до їхньої сварки. – Геннадій Адольфович дзвонив та питав, що і як зробити. Добкін, перед тим, як їхати на виставу (а тоді йшли довгі дебати, кого губернатором (головою облдержадміністрації - ред.) ставити), радився. Я як зараз пам'ятаю, сиджу ввечері на стадіоні "Металіст". Він приїжджає і каже: "Олександре Владиленовичу, я прошу вашого благословення. Я їду на подання губернатором". Я думаю, він боявся, щоб я не вставив туди когось свого. Я йому сказав, що мені все одно, я взагалі туди нікого не тягнув. Ну і чим закінчилося губернаторство Добкіна? Нічим, фотографіями з риболовлі", – згадує бізнесмен, порівнюючи слід двох політиків у розвитку міста.

Приводом для довгого періоду, коли Ярославський з Кернесом довгий час не спілкувалися, стала суперечка через земельну ділянку, відібрану у брата бізнесмена Олексія: "У брата відняли землю, на цьому все закінчилося. Я був змушений відкрити рот, сказати Кернесу все, що думаю, так і ми й розійшлися. Це наклалося на історію з Януковичем", – згадує бізнесмен, розповідаючи, з чого почалися його проблеми, які призвели до продажу "Металіста".

"Мої проблеми почалися з того, що я відмовився йти в список "Партії регіонів". Янукович мене поставив тридцять третім номером. Але я від списку відмовився. – згадує Ярославський епоху сходження екс-президента та його політсили, яка, не гребуючи методами, підгрібала самі ласі активи під себе. – "Януковичі" закатали під асфальт всіх. В принципі мене врятувала втеча Януковича", – розповів Ярославський, який втратив в епоху його правління деякі зі своїх активів.

Ярославський зазначив, що саме Кернес зробив найбільший внесок у розвиток Харкова: "Кернес молодець. Зрозуміло, що сам він лопатою не працював, але так як привели при ньому Харків в порядок, не робив ніхто".

Після примирення, яке відбулося на день народження Ярославського в кінці 2019 року, вони разом з Кернесом будували плани на майбутнє, а колишній мер відверто пишався тим, що зробив для міста: "Звичайно, (Кернес хвалився своїми успіхами), а чому ні? – каже бізнесмен про своє спілкування з колишнім мером Харкова. – Це класно, коли людина хвалиться своїми успіхами, наприклад, коли він показує парк. Він часто приїжджав до мене в готель. Ми сиділи, базікали. Я до нього постійно їздив. Кожен день. Видно, так не вистачало спілкування, що ми почали бачитися щодня. І потім, зараз у нас інші можливості. У нього як у мера, у мене як у бізнесмена з грошима. Ми могли обговорювати великі міські проекти.

Інтерв'ю вийшло у світ 27 червня і приурочено до дня народження Геннадія Кернеса. В авторському тексті сказано, що вже зараз в місті добре видно політичну боротьбу: "Політична реклама на бордах натякає, що незабаром тут пройдуть вибори мера – битва за пост Кернеса, де основними кандидатами позначені діючий в. о. мера Ігор Терехов та ексгубернатор Харківської області Михайло Добкін. Їхніми іменами та портретами завішене все місто".

Разом з тим журналіст зазначає: "Ми проходимо повз стадіон "Металіст", навпроти якого хтось спритний розмалював стіну муралом із зображенням Ярославського. Яскраво та очевидно – всім зрозуміло, хто тут господар".

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