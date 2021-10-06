Роман Ясько і Саакашвілі: нардепка розповіла, чи переїде до Грузії

Депутатка зазначила, що у неї і Саакашвілі є багато планів на майбутнє, зокрема і політичних.

Дівчина експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько заявила, що не планує переїжджати до Грузії.

Про це вона сказала в інтерв'ю російському телеканалу "Дождь".

"Переїжджати до Грузії я точно не збираюся. Я є українським політиком, я дуже люблю Україну, і моє майбутнє в Україні. Планів якогось переїзду у мене ніколи не було, точно це не планую", — заявила Ясько.

Нардепка зазначила, що у неї і Саакашвілі є багато планів на майбутнє, в тому числі і політичних. Ясько назвала свого коханого і грузинським, і українським політиком, додавши, що це "особливо і унікально".

Раніше Ліза Ясько заявила, що зустрічається з Саакашвілі більше року, і він вже розлучився з дружиною, хоча офіційно вони про це не повідомляли. Також Єлизавета Ясько сказала, що їй соромно за коментаторів, які обговорюють її особисте життя.

Вчора, 5 жовтня, Ясько відвідала Саакашвілі в СІЗО Грузії.

У свою чергу дружина експрезидента Грузії Сандра Рулофс заявила, що інформація про відносини Ясько і Саакашвілі була для неї несподіванкою.

Нагадаємо, колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі після затримання і ув'язнення в СІЗО почав голодування і оголосив себе політичним в'язнем.

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