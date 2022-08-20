"Яскравий прояв нацистської політики": Шойгу посипав звинуваченнями на адресу ЄС через візи росіянам

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу обурився через ідею заборонити всім росіянам в’їзд до країн Євросоюзу та назвав це "проявом нацистської політики".

І це ще не все. Не догодили Шойгу і країни Балтії, які активно підтримують Україну в боротьбі проти російських окупантів.

Свою заяву очільник Міноборони РФ зробив на засіданні так званого "Першого міжнародного антифашистського конгресу", пишуть російські засоби масової пропаганди.

"Сьогодні ми спостерігаємо ще один яскравий прояв нацистської політики, коли з високих європейських трибун активно просувається русофобська ідея – заборонити всім російським громадянам в'їзд до країн Євросоюзу", – сказав Шойгу.

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Він також оголосив публічно свої вигадки про те, що начебто Литва, Латвія та Естонія дедалі частіше ігнорують "фундаментальні принципи світопорядку, правові та політичні оцінки Нюрнберзького трибуналу".

"В Естонії та Латвії стали традиційними марші легіонерів СС, військовим злочинцям встановлюються пам'ятники та обеліски. На вулицях міст Литви відкрито звучать нацистські гасла та заклики", – перерахував низку брехливих звинувачень російський міністр.

Нагадаємо, росіянам можуть заборонити видавання віз, але наразі в Євросоюзі немає єдиної думки щодо цього. Заборону підтримують країни зі Східної Європи, а деякі держави не бажають реалізовувати таке обмеження.

Данія обмежить видачу віз росіянам незалежно від рішення ЄС

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