"Явка з повинною" - МЗС України про скандальний вирок ростовського суду

За словами речника МЗС України, що завдяки вердикту ростовського судді Україна зміцнить позицію в справах проти Росії в міжнародних судових інстанціях.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на судовий вирок у Росії, який вкотре визнав присутність військ РФ на окупованому українському Донбасі. В МЗС України вважають, що Росія підписала собі "явку з повинною".

Про це РБК-Україна повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, цей вирок суду є черговим переконливим нівелюванням ключового аргументу Кремля про нібито "внутрішньоукраїнський" характер конфлікту на Донбасі. "Цього разу РФ власноруч створила юридичний прецедент, який чітко зафіксував її статус як сторону міжнародного збройного конфлікту", - заявив він.

Олег Ніколенко наголосив, що завдяки вердикту Ростовського судді Україна зміцнить позицію в справах проти Росії в міжнародних судових інстанціях.

"Російським юристам стане все важче називати біле чорним, а чорне білим. Вердикт Ростовського судді наблизив притягнення російської влади до міжнародно-правової відповідальності. Не дивно, що російська сторона почала видаляти згадане судове рішення щодо публічного доступу. Але приховати злочини Росії проти України не вдасться", - підкреслив Ніколенко.

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Нагадаємо, у Ростові суддя, який виносив вирок у справі про хабарництво одного із військовослужбовців, мимоволі визнав присутність російських військ на Донбасі. Про це повідомив журналіст “1+1” Андрій Цаплієнко у соцмережі та опублікував скріни з вироку суду, які підтверджують факт присутності російських військ на окупованій території Донбасу. За інформацією Андрія Цаплієнка, суддя Кіровського райсуду Ростова усю фабулу справи вніс в офіційний документ та виклав його у публічний доступ.

Згодом у Кремлі відреагували на цей інцидент, назвавши це "помилкою". Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що "жодних Збройних сил РФ там не було і немає".

Варто зазначити, за інформацією української військової розвідки, командування збройних сил РФ нарощує заходи з підвищення готовності до виконання завдань оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях (ОРДЛО).

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