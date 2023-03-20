"Йде демонтаж архітектури міжнародної безпеки": лідер Китаю написав матеріал у російські "ЗМІ", Путін відповів

Російський президент Володимир Путін написав статтю для газети "Женьмінь жибао" "Росія та Китай — партнерство, спрямоване в майбутнє".

Вона розміщена на сайті Кремля.

Зібрали для вас головне з матеріалу російського диктатора. Текст тез подаємо без змін.

З майбутніми переговорами ми пов'язуємо великі очікування. Не сумніваємося, що вони нададуть нового потужного імпульсу всьому комплексу двосторонньої співпраці. Для мене це також чудова нагода побачитися з добрим старим другом, з яким у нас склалися найтепліші стосунки.

Російсько-китайські відносини вийшли на найвищий за всю їхню історію рівень і продовжують міцніти, за своєю якістю вони перевершують військово-політичні союзи часів холодної війни, в них немає ведучого і веденого, немає обмежувачів або заборонених тем.

Разом з однодумцями наші країни послідовно виступають формування більш справедливого багатополярного світоустрою, заснованого міжнародному праві, а чи не на «правилах», які обслуговують потреби «золотого мільярда».

«Колективний Захід» дедалі відчайдушніше чіпляється за архаїчні догми, за своє вислизне домінування, ставлячи на кінець долі цілих держав і народів. Проведений США курс на подвійне стримування Росії та Китаю, а також усіх, хто не піддається американському диктату, набуває все гострішого і наполегливого характеру. Йде демонтаж архітектури міжнародної безпеки та співробітництва. Росія оголошена "безпосередньою загрозою", а Китай — "стратегічним конкурентом".

Вдячні за виважену лінію КНР у зв'язку з подіями, що відбуваються в Україні, за розуміння їх передісторії та справжніх причин. Вітаємо готовність Китаю відіграти конструктивну роль у врегулюванні кризи.

Росія відкрита до політико-дипломатичного врегулювання української кризи. Однак ще у квітні 2022 року мирні переговори було припинено аж ніяк не нами. Майбутнє мирного процесу залежить виключно від готовності до серйозної розмови з урахуванням геополітичних реалій, що склалися. На жаль, ультимативні вимоги на адресу Росії говорять лише про відірваність від таких реалій та незацікавленість у пошуку виходу із ситуації.

При цьому криза, що спровокована і старанно підігрівається Заходом в Україні, – найяскравіший на сьогодні, але аж ніяк не єдиний прояв намірів зберегти домінування на міжнародній арені та однополярний світопорядок. Не можна не розуміти, що НАТО намагається надати своїй діяльності глобального охоплення, націлившись на проникнення в Азійсько-Тихоокеанський регіон. Що деякі сили наполегливо прагнуть роздробити загальноєвразійський простір на мережу «ексклюзивних клубів» та військових блоків, спрямованих на стримування розвитку наших країн, на обмеження їхніх інтересів. Однак досягти цього нікому не вдасться».

Візит китайського лідера до РФ

Нагадаємо, що глава Китаю Сі Цзіньпін заявив про думку КНР про війну в Україні перед поїздкою до РФ. Він переконаний, що Китай займає об'єктивну та неупереджену позицію. Матеріал опублікували російські "ЗМІ".

А щодо відносин з Російською Федерацією, то "Китай і РФ дотримуються концепції вічної дружби". Про це заявив Сі Цзіньпін напередодні свого візиту до Росії.

Глава Китаю Сі Цзіньпін відвідає Росію 20-22 березня, де він планує провести переговори з місцевим диктатором Володимиром Путіним.

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