"Йдеться про ядерну війну": Зеленський зізнався, чи лякають його погрози Путіна

Президент України наголосив, що погрози російського диктатора повинні налякати весь світ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тільки дурні не бояться, коли йдеться про погрози щодо застосування ядерної зброї.

Про це глава держави сказав у інтерв’ю виданню Le Parisien.

Зеленський відповів на запитання, чи лякає його погроза президента Росії Володимира Путіна застосувати ядерну зброю.

"Тільки дурні не бояться зброї. Володимир Путін з'їхав з глузду, про що свідчать його ракетні атаки. Його погрози повинні налякати весь світ. Йдеться про ядерну війну!" – наголосив президент України.

За його словами, світ не достатньо жорстко реагує на ядерну загрозу з боку РФ.

"Необхідно вжити всіх можливих санкцій, щоб не дати жодному лідеру навіть подумати про це, Путіну чи будь-кому іншому. На жаль, ми не бачимо достатньо жорсткої реакції щодо нього", – висловився Зеленський.

Нагадаємо, у листопаді Путін затвердив оновлену ядерну доктрину, яка передбачає ядерну відповідь на критичну загрозу суверенітету Росії навіть звичайною зброєю. Після цього з боку російського диктатора та кремлівських посадовців неодноразово лунали ядерні погрози на адресу України та світу.

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