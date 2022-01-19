"Є чітке розуміння": головний дипломат ЄС повідомив, що зупинить РФ від можливого нападу на Україну

"Є чітке розуміння": головний дипломат ЄС повідомив, що зупинить РФ від можливого нападу на Україну

Кулеба каже, що ситуація перебуває під контролем.

Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що зупинити потенційне вторгнення Росії до України вдасться лише за допомогою сильного пакета стримування РФ.

Про це він сказав у розмові з головою МЗС Дмитром Кулебою 19 січня.

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"В Євросоюзі панує чітке розуміння: лише сильний пакет стримування зупинить Росію", - наголосив Боррель.

Жозеп Боррель підтвердив, що однією з цілей Росії нині є саме внутрішня дестабілізація України, зокрема з метою здійснення негативного впливу на економічні та фінансові процеси. Глава європейської дипломатії запевнив у готовності ЄС і надалі підтримувати Україну в цих сферах.

Крім того, у контексті нещодавньої хакерської атаки Боррель підтвердив готовність Євросоюзу підтримати Україну в зусиллях з системного зміцнення кібербезпеки. Співрозмовники домовилися організувати відповідний процес взаємодії.

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"Кожна країна Європейського Союзу має розуміти, що якою б високою не була ціна стримування Росії, ціна припинення нової війни буде набагато вищою. Єдина правильна стратегія - це проявити твердість і діяти єдиним фронтом з Україною", - вказав Кулеба.

Також голова МЗС зауважив, що попри підвищений рівень загрози, ситуація перебуває під контролем. Він наголосив, що немає жодних підстав для паніки та розхитування ситуації всередині країни або створення загроз її фінансовій стабільності.

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