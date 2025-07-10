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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Скільки триватиме війна: Зеленський розповів про дані розвідок

За словами Зеленського, Путін «залежний від війни і вбивств», тому продовжуватиме бойові дії, якщо його не зупинити.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Російський диктатор Путін не хоче миру та є залежним від війни. Тому він затягуватиме війну і не збирається погоджуватися на мирні ініціативи США.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у рамках Конференції з відновлення України 10 липня в Римі.

«У нашої розвідки, у розвідок наших партнерів є вся інформація, що Росія надалі буде затягувати цю війну. Путін відмовляється від усіх можливостей встановити реальне припинення вогню. Він не хоче реального миру», — каже Зеленський.

Саме тому він закликав посилити санкції проти РФ, адже змусити агресора до миру можна лише силою.

«Путін залежний від війни і вбивств, і його можна тільки реальною силою змусити відмовитися від такої залежності. Тому потрібно, щоб наша оборона в Україні була достатньо сильною. Цьому була присвячена більшість зустрічей (у Римі — Ред.)», — резюмував президент.

Раніше Володимир Зеленський пояснив, чого домагається Путін атаками по Україні.

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