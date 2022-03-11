Є декілька потужних креативних ідей щодо нових санкцій проти Росії – Кулеба

Західний світ запровадив нову порцію санкцій проти РФ.

США, інші країни "Великої сімки" та Євросоюз продовжуватимуть запроваджувати санкції проти Росії через те, що вона пішла війною проти України.

Про це зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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"Ми щодня наближаємо цей фінал (російської економіки – ред.). Сьогодні оголошенням нових санкцій по російській економіці було завдано чергового удару з боку США та інших країн Сімки і Євросоюзу", - зазначив міністр.

Кулеба додав, що "у нас ще є декілька потужних креативних ідей щодо нових санкцій - економічних та особистих. І ми не зупинимося поки тих, хто в танку, не почнуть відловлювати по всьому світу за їхню участь у злочині агресії та воєнних злочинах".

Перед цим Кулеба порівняв російську економіку з танками, якими РФ пішла війною проти України, в яких закінчується пальне, а окупанти тікають.

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