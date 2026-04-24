Є дієвий спосіб натиснути на Росію, але в Європі на це не підуть: експерт назвав причини

Прапори Євросоюзу / © Associated Press

Євросоюз теоретично здатен значно посилити санкційний тиск на Росію, зокрема шляхом блокування її «тіньового флоту» в Балтійському морі, однак імовірність такого рішення залишається низькою.

Таку думку висловив політолог Вадим Денисенко в етері Еспресо.

Він наголосив, що нинішні санкції проти російської нафти не досягли очікуваного ефекту.

«Станом на сьогодні, коли ми говоримо, що американці знімають санкції з російської нафти, слід чітко розуміти, що санкції як такі не працювали, не працюють і найближчим часом працювати не будуть. Тобто, в тому вигляді, в якому вони задумувались США», — зазначив Денисенко.

Він пояснив, що навіть під час дії обмежень судна, які могли б бути зупинені, фактично не затримувалися.

«Адже, ті кораблі, які можна було зупиняти, вони ніколи не зупиняли. Ні тоді, коли ці санкції працювали, ні зараз, коли ці санкції зняли з російської нафти», — додав він.

За його словами, понад 90% російської нафти експортується до Китаю та Індії. Раніше санкції впливали переважно через вимогу цих країн отримувати знижки.

«Протягом останніх років санкції працювали лише в тому, що Китай та Індія вимагали від РФ знижку на енергоносії. На фоні дефіциту енергоресурсів після початку війни в Ірані, ані Китай, ані Індія вимагати знижок на російську нафту не можуть», — пояснив експерт.

Водночас він підкреслив, що санкції ЄС уже мають ефект, зокрема через посилення технологічної деградації російської економіки.

«Відносно Європи, з одного боку, за сукупністю санкції ЄС проти Росії працюють. Тут варто наголосити, що всі ті процеси, які ми спостерігаємо в російській економіці багато в чому спричинені технологічними санкціями про РФ і технологічної деградації російської економіки», — зазначив Денисенко.

Водночас він вважає, що найефективнішим кроком могло б стати блокування російських танкерів.

«З іншого боку, єдина санкція, яка потрібну було б ввести європейцям, але вони ніколи на це не підуть, це зупинка російських танкерів тіньового флоту, які йдуть через Балтику. На жаль, цього немає», — додав він.

Експерт також зауважив, що нові санкційні пакети ЄС посилюють тиск, але не здатні швидко обвалити економіку РФ.

«Насправді 20-й пакет санкцій дуже якісний, він вплине на ще більшу технологічну деградацію російської економіки. Втім, говорити, що це може одномоментно збити російську економіку, не варто», — підсумував Денисенко.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія дозволила арешт російських танкерів, але не застосовує ці заходи через страх.

Ми раніше інформували, що Сполучені Штати знову поновили генеральну ліцензію на купівлю російської нафти, відвантаженої на судна до 17 квітня.