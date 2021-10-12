"Є досить високий шанс": у "СН" розповіли, чи можуть посадити Медведчука

"Є досить високий шанс": у "СН" розповіли, чи можуть посадити Медведчука

Верещук зазначила, що стаття, за якою його звинувачують, дуже важка.

Існує велика ймовірність того, що народний депутат України Віктор Медведчук сяде у в'язницю через звинувачення в державній зраді і фінансування тероризму.

Про це сказала нардепка від фракції "Слуги народу" Ірина Верещук в ефірі телеканалу "Україна 24".

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"Так, є високий шанс", - сказала Верещук.

За її словами, стаття, за якою його звинувачують – 111, Держзрада і фінансування тероризму - це дуже важкі статті.

"Прокуратура в суді давала свої аргументи, наводила факти. Мільярд гривень застави – це беспрецедентно, але і політик такого штибу теж беспрецедентно", - резюмувала вона.

Нагадаємо:

8 жовтня голова СБУ Іван Баканов та генпрокурорка Ірина Венедіктова на спільному брифінгу повідомили про оголошення підозри народному депутату Віктору Медведчуку у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

та генпрокурорка на спільному брифінгу народному депутату у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. Народного депутата Віктора Медведчука підозрюють в тому, що через його дії в 2014-2015 роках енергетична сфера України була поставлена у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій на Донбасі. Цим було підірвано економічну безпеку держави, позбавлено її можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів. Саме за сприяння Медведчука були організовані незаконні схеми для постачання вугілля з окупованого Донбасу на державні підприємства України.

в тому, що через його дії в 2014-2015 роках енергетична сфера України була поставлена у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій на Донбасі. Цим було підірвано економічну безпеку держави, позбавлено її можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів. Саме за сприяння Медведчука були організовані незаконні схеми для постачання вугілля з окупованого Донбасу на державні підприємства України. Більше того, оприлюднені СБУ записи розмов народного депутата Віктора Медведчука підтверджують існування "вугільної схеми" та зацікавленість у ній влади РФ та колишніх вищих посадовців української держави.

та колишніх вищих посадовців української держави. 11 жовтня йому вручили клопотання про арешт або заставу у розмірі 1 мільярд гривень.

Новини України: Медведчуку вручили клопотання про обрання запобіжного заходу

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