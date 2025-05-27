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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Є два варіанти закінчення війни, і це не переговори: український дипломат розкрив деталі

Заяви суперечливі, хаос керований, але рішення щодо закінчення війни в Україні ні в кого немає.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Абрамова Юлія Абрамова
Є два варіанти закінчення війни, і це не переговори: український дипломат розкрив деталі

Є два варіанти закінчення війни в Україні, і це не переговори / © ТСН.ua

Є два варіанти закінчення війни в Україні: пекельні санкції або максимальне озброєння України.

Про це сказав Володимир Єльченко, український дипломат, постійний представник України при ООН у 2015–2019 роках, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США в ефірі «КИЇВ24».

Ситуація щодо війни РФ проти України розвивається так, що дуже важко робити якісь передбачування, адже заяви лунають з усіх боків, і вони є дуже суперечливими.

«Від наших союзників ми чуємо одне, від Трампа — інше, від його радників — щось третє. Саме тому це називається контрольованим хаосом. А пояснення у мене одне: ніхто не знає, що робити з цією війною», — зазначив Єльченко.

На його думку, існують два варіанти закінчення війни: або санкції, або допомога.

«Ми стоїмо або в глухому куті, або на порозі непередбачуваного», — заявив дипломат.

Сенс переговорів, заявив він, мають лише гуманітарні теми: обмін полоненими, допомога постраждалим. А все інше — просто «гарні слова» без жодного результату.

Тим часом спецпредставник президента США Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог заявив, що мирний план Трампа, який містить 22 пункти і не подобається ні Україні, ні Росії, реально може спрацювати та привести до підписання мирної угоди між Україною та РФ.

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