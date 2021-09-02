"Є істотні проблеми": в Кремлі висловилися щодо зустрічі Зеленського і Путіна

"Є істотні проблеми": в Кремлі висловилися щодо зустрічі Зеленського і Путіна

До кінця цього року переговорів не буде.

Адміністрації президентів України Володимир Зеленського і Росії Володимира Путін працюють над зустріччю.

Про це повідомив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, пише Інтерфакс.

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"Можна сказати, що жодна зі сторін не виключає можливості такого спілкування, але при цьому Офіс президента України і адміністрація президента Росії - поки далекі від того, щоб узгодити якийсь конкретний порядок денний такої можливої ​​зустрічі", - сказав речник Путіна.

За його словами, до кінця 2021 року зустріч двох президентів не відбудеться. "У плані підготування поки є істотні проблеми з колом питань, які могли б обговорювати. Пан Зеленський весь час наполягає на тому, щоб обговорювати Крим", - наголосив Пєсков.

Як повідомлялося, у Білому домі відбулася зустріч президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського. Тривала понад 2 години замість запланованих протокольно 45 хвилин.

Офіс глави української держави опублікував спільну письмову заяву Зеленського та Байдена. Україна отримає від США системи "Джавелін" та інше оборонне обладнання. Також США пообіцяли надавати фінансову підтримку Україні для судової реформи та боротьби з корупцією, а також залучити Росію до відповідальності за агресію проти України.

Історична та критично важлива: як пройшла зустріч Володимира Зеленського з Джо Байденом

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