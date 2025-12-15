Є хороші пункти, але є і пастки: нардеп оцінив новий мирний план

Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони, полковник СБУ Роман Костенко

Навколо нового так званого «мирного плану» щодо закінчення війни в Україні продовжують з’являтися різні версії. У публічному просторі обговорюють можливі домовленості щодо територій, гарантій безпеки та подальшого курсу України, однак жодного остаточного документа досі не оприлюднено.

Народний депутат України, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони, полковник СБУ Роман Костенко сказав про це у коментарі «24 Каналу».

Він пояснив, що реально відомо про цей план і на що варто звертати увагу.

За його словами, ані парламент, ані профільний комітет офіційно не бачили тексту документа — з ним працює виключно переговорна група.

«Ми цього плану не бачили. Ні на комітеті, ні депутати взагалі. Його бачила лише переговорна група», — зазначив Костенко.

Він наголосив, що всі нинішні обговорення ґрунтуються на витоках і повідомленнях у медіа, а окремі формулювання ще можуть неодноразово змінюватися. Водночас у таких документах традиційно поєднуються як вигідні для України положення, так і пункти, які можуть становити загрозу.

«У цьому плані є хороші пункти, які не треба було прибирати. Наприклад, те, що суверенітет України підтримується або що гарантії безпеки мають бути забезпечені», — підкреслив депутат.

Разом із тим, за словами Костенка, Росія традиційно закладає в подібні пропозиції умови для торгу, насамперед у частині територій. Йдеться про спроби зафіксувати контроль над Кримом, частинами Донеччини та Луганщини, а також різні варіанти заморожування лінії фронту чи створення «сірих зон».

«Ключові для Росії пункти — це саме питання територій, які вони хочуть забрати мирним шляхом», — пояснив він.

Нардеп звернув увагу, що Москва діє за відпрацьованою схемою: спочатку пропонує пакет із прийнятних, нейтральних і неприйнятних пунктів, а потім починає торг навколо другорядних питань, намагаючись зберегти незмінними саме територіальні вимоги.

Окремо Костенко висловив сумнів у реальній зацікавленості Кремля швидко завершити війну. На його думку, Росія використовує переговорний процес як інструмент для затягування часу та спроби покращити свої позиції на фронті.

«Я не бачу сенсу, навіщо Росії зараз закінчувати цю війну. Вони десь володіють ініціативою і будуть намагатися тягнути час», — зазначив депутат.

За такої тактики Москва може демонструвати показову готовність до перемир’я, не змінюючи своїх стратегічних намірів, залишаючись у центрі переговорів і паралельно просуваючи власні вимоги.

Тим часом 12 лідерів ЄС та європейських держав оприлюднили спільну заяву за підсумками переговорів між США, Україною та європейськими партнерами. В документі йдеться, зокрема, про сталу та суттєву підтримку Україні для розбудови її Збройних сил, які мають залишатися на мирному рівні у 800 тисяч військовослужбовців, щоб стримувати конфлікти та захищати територію України.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що «українці вже втратили територію». Очільника Білого дому сказав це у відповідь на запитання про те, чи доведеться Україні віддавати якусь територію Росії.