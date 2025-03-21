Є контури мирної угоди про закінчення війни в Україні – Трамп

Трамп стверджує, що переговори з питань "розділу територій" тривають "просто зараз".

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що вже "є контури мирної угоди" щодо війни в Україні за підсумками контактів з диктатором Путіним і Володимиром Зеленським.

Про це він сказав під час розмови з журналістами у Білому домі.

"Я думаю, що у нас є контури угоди. Я сподіваюся, що ми укладемо її в межах розумного", – сказав Трамп в Овальному кабінеті.

Він запевнив, що однаково добре спілкується як з Володимиром Зеленським, так і з диктатором Путіним.

"Я роблю це з двох причин: тисячі людей, як росіян, так і українців, гинуть щотижня. Крім того, Сполучені Штати заплатили через Байдена 350 мільярдів доларів на війну, яка ніколи не мала бути. Якби у нас був компетентний президент, цієї війни ніколи б не сталося", – сказав президент США.

До того ж, він сказав, що переговори з питань "розділу територій" та повного припинення вогню між Росією та Україною йдуть "просто зараз". Про які саме території йдеться, Трамп не уточнив.

Очільник Білого дому запевнив, що скоро досягне "повного припинення вогню в Україні".

Раніше президент Зеленський назвав позитивний результат переговорів зі США в Саудівській Аравії.

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