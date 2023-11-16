Є критичні глобальні виклики, які вимагають нашого спільного лідерства - Байден про зустріч з китайським колегою

«Я ціную розмову, яку я мав сьогодні з президентом Сі, тому що я вважаю найважливішим, щоб ми чітко розуміли один одного, лідер до лідера», - йдеться у відповідному повідомленні у соціальних мережах.

«Є критичні глобальні виклики, які вимагають нашого спільного лідерства. І сьогодні ми досягли реального прогресу», - додав американський президент.

Білий дім також нагадав, що у Вудсайді, штат Каліфорнія, президент Байден провів зустріч на вищому рівні з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. Лідери двох країн провели відверту та конструктивну дискусію з низки двосторонніх і глобальних питань, а також обмінялися думками щодо сфер розбіжностей.

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Нагадаємо, що раніше китайський лідер також висловився щодо зустрічі зі своїм американським колегою.

Планета Земля достатньо велика», щоб досягти успіху як для США, так і для Китаю, - заявив китайський президент.

«Китайсько-американські відносини, які є найважливішими двосторонніми відносинами у світі, слід сприймати та передбачати в широкому контексті прискорення глобальних трансформацій», — сказав китайський Сі Цзіньпін президенту США Джо Байдену.

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