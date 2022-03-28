"Є можливість і потреба для очної зустрічі вже на території Туреччини", - Зеленський про переговори з Росією

Українські дипломати працюватимуть заради нових санкцій проти Російської Федерації.
Протягом найближчих трьох днів – 28-30 березня – у Туреччині відбудуться переговори між делегаціями України та Росії щодо завершення війни.
"Попереду – новий раунд переговорів, бо ми шукаємо миру. Реально. Без затягування. Як мені доповіли, є можливість і потреба для очної зустрічі вже на території Туреччини. Це непогано. Подивимось на результат", - сказав у нічному відеозверненні 28 березня президент України Володимир Зеленський.
Президент також назвав головні пріоритети на переговорах.
"Наші пріоритети у переговорах відомі. Суверенітет і територіальна цілісність України не підлягають сумніву. Дієві гарантії безпеки для нашої держави – обовʼязкові. Очевидна і наша мета – мир і якнайшвидше відновлення нормального життя в рідній нашій державі", - зазначив президент.
Зеленський додав, що "звичайно, будемо працювати на тижні і заради нових санкцій проти Російської Федерації, проти агресії, які потрібні доти, доки російські війська залишаються на території України".
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