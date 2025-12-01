- Дата публікації
"Є непрості речі": Зеленський зробив заяву після переговорів із США
Зеленський заявив, що робота української делегації на переговорах у США була конструктивною, але виявила "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати".
Президент України Володимир Зеленський прокоментував результати роботи української делегації на переговорах у Сполучених Штатах, назвавши їх "дуже конструктивними", але водночас визнавши, що залишилися "непрості речі", які потребують додаткової роботи.
Про це голова держави повідомив у Telegram.
Сьогодні президент провів переговори з лідером Фінляндії Александром Стубом.
"Поінформував про вчорашню роботу нашої делегації в Америці: все було дуже конструктивно. Є непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати," — зазначив Володимир Зеленський.
Президент повідомив, що після повернення представників української делегації до Європи та отримання "повної доповіді про розвиток перемовин", буде визначено подальшу активність Києва.
Зеленський також анонсував насичений день перемовин з європейськими союзниками:
"На сьогодні ж заплановані перемовини з нашими друзями у Європі. Буде дуже змістовний день. Дипломатія, оборона, енергетика – пріоритети очевидні," — додав президент.
Нагадаємо, у понеділок, 1 грудня, президента України Володимира Зеленського чекають у столиці Франції, де в нього відбудеться зустріч з президентом країни Еммануелем Макроном.