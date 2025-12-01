"Є непрості речі": Зеленський зробив заяву після переговорів із США

Володимир Зеленський / © Getty Images

Реклама

Президент України Володимир Зеленський прокоментував результати роботи української делегації на переговорах у Сполучених Штатах, назвавши їх "дуже конструктивними", але водночас визнавши, що залишилися "непрості речі", які потребують додаткової роботи.

Про це голова держави повідомив у Telegram.

Сьогодні президент провів переговори з лідером Фінляндії Александром Стубом.

Реклама

"Поінформував про вчорашню роботу нашої делегації в Америці: все було дуже конструктивно. Є непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати," — зазначив Володимир Зеленський.

Президент повідомив, що після повернення представників української делегації до Європи та отримання "повної доповіді про розвиток перемовин", буде визначено подальшу активність Києва.

Зеленський також анонсував насичений день перемовин з європейськими союзниками:

"На сьогодні ж заплановані перемовини з нашими друзями у Європі. Буде дуже змістовний день. Дипломатія, оборона, енергетика – пріоритети очевидні," — додав президент.

Реклама

Нагадаємо, у понеділок, 1 грудня, президента України Володимира Зеленського чекають у столиці Франції, де в нього відбудеться зустріч з президентом країни Еммануелем Макроном.