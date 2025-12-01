ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
47
Час на прочитання
1 хв

"Є непрості речі": Зеленський зробив заяву після переговорів із США

Зеленський заявив, що робота української делегації на переговорах у США була конструктивною, але виявила "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати".

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський прокоментував результати роботи української делегації на переговорах у Сполучених Штатах, назвавши їх "дуже конструктивними", але водночас визнавши, що залишилися "непрості речі", які потребують додаткової роботи.

Про це голова держави повідомив у Telegram.

Сьогодні президент провів переговори з лідером Фінляндії Александром Стубом.

"Поінформував про вчорашню роботу нашої делегації в Америці: все було дуже конструктивно. Є непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати," — зазначив Володимир Зеленський.

Президент повідомив, що після повернення представників української делегації до Європи та отримання "повної доповіді про розвиток перемовин", буде визначено подальшу активність Києва.

Зеленський також анонсував насичений день перемовин з європейськими союзниками:

"На сьогодні ж заплановані перемовини з нашими друзями у Європі. Буде дуже змістовний день. Дипломатія, оборона, енергетика – пріоритети очевидні," — додав президент.

Нагадаємо, у понеділок, 1 грудня, президента України Володимира Зеленського чекають у столиці Франції, де в нього відбудеться зустріч з президентом країни Еммануелем Макроном.

Дата публікації
Кількість переглядів
47
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie