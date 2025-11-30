ТСН у соціальних мережах

"Є невелика проблема": Трамп прокоментував хід переговорів та корупцію в Україні

Президент США Дональд Трамп прокоментував корупцію в Україні, але, водночас, висловив переконання, що є "хороший шанс" на укладення мирної угоди.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

На тлі переговорів делегацій України та США, які щойно завершилися у Маямі, президент США Дональд Трамп публічно прокоментував ситуацію в Україні. Він назвав корупцію фактором, який ускладнює ситуацію, але водночас висловив оптимізм щодо мирного врегулювання.

Про це Трамп сказав в коментарі американським журналістам.

Трамп підтвердив, що розмовляв з учасниками зустрічі, Рубіо та Віткоффом, і оцінив їхню роботу позитивно. Однак він зазначив, що в України є певні внутрішні труднощі.

"В України є деякі складні проблеми, але я думаю, що Росія хотіла б, щоб це закінчилося, і я думаю, що Україна, я знаю, що Україна хотіла б, щоб це закінчилося," — сказав Трамп.

На уточнююче запитання щодо природи цих проблем, президент США назвав корупцію: "Невелика корупційна ситуація, яка не є корисною”.

“Але я думаю, що є хороший шанс, що ми зможемо укласти (мирну - ред.) угоду”, - додав Трамп.

Ця заява пролунала відразу після закінчення переговорів у Маямі, де представники США та України обговорювали шляхи мирного врегулювання війни.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо позитивно оцінив діалог у Маямі, назвавши його "дуже продуктивною та корисною сесією".

