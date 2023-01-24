Є низка країн, які готові закликати Німеччину передати Україні танки Leopard - МЗС Естонії

Про це опісля засідання глав дипломатій країн-членів ЄС заявив очільник МЗС Естонії Урмас Рейнсалу, - пише «Радіо Свобода».

“Є кілька країн, які засвідчили, що вони готові це зробити (закликали Німеччину надати Україні танки «Леопард» - ред.). І я сподіваюся, що найближчим часом (це було моє сьогоднішнє повідомлення моєму німецькому колезі) Німеччина чітко заявить, що готова надати дозвіл тим країнам, які просять про це. І я також сподіваюся, що вони поглянуть і на свої запаси також”, - зауважив Урмас Рейнсалу.

Він додав, що якби Естонія вже мала такі танки, то передали б їх.

“Наші нещодавні рішення полягали в тому, що зараз ми підвищили нашу військову допомогу Україні більш ніж на 1% нашого ВВП. І це мій заклик до інших країн: поставмо ціль у 1% ВВП, і це матиме значення. У нашому арсеналі – нуль танків. Тож ми даємо гаубиці, боєприпаси, протитанкову зброю тощо. Але якби у нас були танки, ми вже їх би доставили”, - зазначив він.

Рейнсалу резюмував що вважає польську заяву про танки свідченням готовності піти на створення меншої коаліції та як акт дружнього тиску.

Нагадаємо, що під час засідання у форматі "Рамштайн" союзники не дійшли згоди щодо постачання Україні танків Leopard.

Міністр оборони Німеччини розповів, від чого залежите рішення про передавання танків Україні.

Водночас міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін не заборонятиме іншим країнам передавати Україні танки Leopard.

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