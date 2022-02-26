Є нові домовленості про зброю після переговорів з Макроном – Зеленський

Зеленський та Макрон провели розмову.
Україна отримає чергову партію зброї.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном.
"Новий день на дипломатичному фронті почали з розмови з Еммануелем Макроном. До нас прямує зброя та обладнання від наших партнерів. Антивоєнна коаліція діє!", - написав президент у своєму Twitter.
Новий день на дипломатичному фронті почали з розмови з @EmmanuelMacron. До нас прямує зброя та обладнання від наших партнерів. Антивоєнна коаліція діє!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022