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Є нові домовленості про зброю після переговорів з Макроном – Зеленський

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Є нові домовленості про зброю після переговорів з Макроном – Зеленський

Офіс Президента України

Зеленський та Макрон провели розмову.

Україна отримає чергову партію зброї.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Новий день на дипломатичному фронті почали з розмови з Еммануелем Макроном. До нас прямує зброя та обладнання від наших партнерів. Антивоєнна коаліція діє!", - написав президент у своєму Twitter. 

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