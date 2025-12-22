- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 110
- Час на прочитання
- 1 хв
"Є новий імпульс": Буданов позитивно висловився про мирний процес
Кирило Буданов позитивно оцінив перспективи мирного врегулювання після зустрічей із командою Білого дому, зазначивши, що переговори стали багатосторонніми та отримали нову енергію.
Голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов обережно, але позитивно оцінив перспективи мирного врегулювання після участі в багатосторонніх переговорах за участю США.
Деталі голова розвідки розповів в інтервʼю Forbes.
За словами Буданова, його особиста присутність на зустрічах дозволила краще зрозуміти наміри американської сторони — як через прямі вимоги, так і через непрямі сигнали з боку команди Білого дому.
“Насправді вони надали процесу нового імпульсу та енергії. Можу сказати, що я оптимістично дивлюся в майбутнє”, — заявив очільник української розвідки.
Водночас Буданов утримався від детальних коментарів, наголосивши, що переговорний процес є надзвичайно складним. За його словами, нинішні перемовини не обмежуються форматом двостороннього діалогу.
“Це багатосторонній і дуже складний процес, а не просто двосторонні переговори”, — підкреслив він.
Зазначається, що стриманість у заявах може бути пов’язана як із військовим досвідом Буданова, так і з великою кількістю залучених сторін та факторів, які впливають на переговори. За оцінкою керівника ГУР, для повного пояснення всіх деталей знадобився б окремий ґрунтовний аналіз.
Раніше спецпосланець Путіна заявив, що переговори у США з питання завершення війни в Україні проходять конструктивно.