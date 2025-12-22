"Є новий імпульс": Буданов позитивно висловився про мирний процес

Кирило Буданов / © Getty Images

Голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов обережно, але позитивно оцінив перспективи мирного врегулювання після участі в багатосторонніх переговорах за участю США.

Деталі голова розвідки розповів в інтервʼю Forbes.

За словами Буданова, його особиста присутність на зустрічах дозволила краще зрозуміти наміри американської сторони — як через прямі вимоги, так і через непрямі сигнали з боку команди Білого дому.

“Насправді вони надали процесу нового імпульсу та енергії. Можу сказати, що я оптимістично дивлюся в майбутнє”, — заявив очільник української розвідки.

Водночас Буданов утримався від детальних коментарів, наголосивши, що переговорний процес є надзвичайно складним. За його словами, нинішні перемовини не обмежуються форматом двостороннього діалогу.

“Це багатосторонній і дуже складний процес, а не просто двосторонні переговори”, — підкреслив він.

Зазначається, що стриманість у заявах може бути пов’язана як із військовим досвідом Буданова, так і з великою кількістю залучених сторін та факторів, які впливають на переговори. За оцінкою керівника ГУР, для повного пояснення всіх деталей знадобився б окремий ґрунтовний аналіз.

Раніше спецпосланець Путіна заявив, що переговори у США з питання завершення війни в Україні проходять конструктивно.