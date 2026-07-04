"Є перспектива завершити війну": Зеленський натякнув на переломний момент після розмови з Трампом

Розмова Зеленського з Трампом: чи буде закінчення війни / © Білий дім

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Президент Володимир Зеленський підтвердив, що мав телефонну розмову з главою Білого дому Дональдом Трампом.

Про деталі розмови з американським лідером він розповів у соцмережах.

«Привітав президента Трампа та всіх американців з Днем незалежності. Дуже добре поговорили по телефону», — зазначив глава держави.

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Зеленський вкотре подякував Сполученим Штатам за всю надану допомогу та згадав, що підтримки зросла від «джавелінів» і до «петріотів».

«Надзвичайно цінуємо те, що Америка підтримує нас у захисті нашої незалежності. Я вдячний всім американським серцям, яким не байдуже майбутнє України, Європи та всіх людей у світі, для яких свобода має значення», — сказав він.

З президентом Трампом вони обговорили поточну ситуацію на фронті та в дипломатії. Зеленський вважає, що «є реальна перспектива завершити цю війну, і рішучість Америки матиме вирішальне значення».

Лідери домовились продовжити розмову особисто під час саміту НАТО, який відбудеться 7-8 липня в столиці Туреччини Анкарі.

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Раніше про те, що Зеленський провів телефонну розмову з Трампом, повідомив журналіст Axios Барак Равід. Також сьогодні у соцмережах Володимир Зеленський привітав Сполучені Штати з 250-річчям та подякував американцям та особисто Дональдові Трампу за підтримку України.

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