«Є погані новини для Кремля»: Гербст про візит Зеленського на Близький Схід

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Реклама

Візит президента Володимира Зеленського до країн Перської затоки може принести Україні значні вигоди, зокрема у сфері оборонного співробітництва, розвитку виробництва та зміцнення захисту від атак РФ.

Про це у прямому етері Еспресо заявив директор Центру Євразії Євроатлантичної Ради США Джон Гербст.

За його словами, поїздка українського лідера вже дала позитивні результати, адже країни регіону дедалі більше усвідомлюють загрозу з боку іранських ракет і безпілотників та шукають ефективні способи протидії.

Реклама

«Зеленський провів дуже успішний візит до Перської затоки, адже Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ та Кувейт усвідомлюють, що загрозу з боку іранських ракет і дронів не можна нейтралізувати лише американськими військовими засобами, правда ж?» — зазначив Гербст.

Він пояснив, що навіть найсучасніші системи протиповітряної оборони США мають обмеження.

«Наші „Патріоти“ — найефективніші у світі системи перехоплення балістичних ракет, але вони надто дорогі, щоб збивати ними дрони, і їх недостатньо, щоб ефективно з ними боротися. Тож Україна має що запропонувати, і країни Перської затоки це добре розуміють», — сказав дипломат.

За словами Гербста, саме тому Україна може укладати з цими державами взаємовигідні оборонні угоди.

Реклама

«Саме тому Зеленський укладатиме з ними угоди. І це вигідно для них, адже означатиме менше дронів, які досягають їхньої території», — додав він.

Експерт наголосив, що така співпраця має стратегічне значення і для самої України.

«Це добре і для України, адже означає ресурси для розвитку власного виробництва, яке можна спрямувати як на експорт партнерам, так і на захист від інтенсивних російських атак по цивільних», — пояснив він.

У підсумку Гербст підкреслив, що подібні домовленості зміцнюють позиції України та водночас створюють додаткові виклики для Росії.

Реклама

«Тож це цілком логічно, великий плюс для України й погана новина для Кремля», — підсумував дипломат.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова обговорити зі Сполученими Штатами і країнами Близького Сходу свою участь у розблокуванні Ормузької протоки.

Ми раніше інформували, що Зеленський у Катарі підписав оборонну угоду на 10 років, яка відкриває шлях до створення співвиробництв та впровадження новітніх оборонних технологій.