"Є пріоритети": Зеленський назвав три очікування від "Рамштайну"

Зокрема, український лідер наголосив на потребі в далекобійних ракетах і зброї, щоб "витіснити Росію з нашої землі".

Президент Володимир Зеленський очікує, що на засіданні у форматі "Рамштайн" 11 жовтня будуть рішення щодо ППО, далекобійної зброї та артилерії для України.

Про це глава держави повідомив перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі.

"Є пріоритети: системи протиповітряної оборони, оборонний щит. Це не просто слова, а дуже конкретні речі, і ми потребуємо їх у дуже конкретних географічних точках нашої землі, щоб зберегти енергетичну мережу, людей, зерно і маршрути його постачання до Африки, Азії, світу", – розповів Зеленський.

Він також заявив про важливість для України далекобійних ракет та зброї, "тому що ми потребуємо цього з основної причини – витіснити Росію з нашої землі".

Президент також зазначив, що українським захисникам дуже потрібна і артилерія для захисту від ворога.

"І третя річ: як захищати, як просто стояти щодня і оборонятися. Це не про контрнаступ. Контрнаступ – це один напрямок. Але потрібно також оборонятися, бо по той бік – Росія, велика армія терористів", – пояснив глава держави.

Нагадаємо, 11 жовтня Зеленський прибув з неоголошеним візитом до Брюсселя, де візьме участь у засіданні "Рамштайну", у зустрічі міністрів оборони країн НАТО і засіданні Ради Україна-НАТО.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У Брюсселі розпочалося 16 засідання "Рамштайну". Головні теми дня – Україна та Ізраїль

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