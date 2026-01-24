Є прогрес: ЗМІ дізналися деталі переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі

Переговори / © Associated Press

Тристоронні переговори в Абу-Дабі виявили неоднорідну динаміку: сторони суттєво просунулися в обговоренні військового кейсу, проте територіальні суперечки залишаються у «глухому куті». Попри певні зрушення у безпекових питаннях, питання кордонів та територій досі не має політичного рішення.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на поінформовано джерело, знайоме з деталями переговорів.

Переговори в Абу-Дабі завершились загалом з конструктивом, сказав співрозмовник видання. Він звернув увагу, що це була перша реальна тристороння зустріч з росіянами та представниками США. Він уточнив, що вчора був перший раунд — радше як вступна частина. Сьогодні ж делегації зустрілись у розширеному складі, після чого вирішили розділитись на дві підгрупи: одна — політична, інша — військова.

«Фактично дві секції вели перемовини окремо. Сьогодні російські представники вели себе адекватно. Але це їхня усталена тактика переговорів: спочатку вони починають нахрапом, а вже на другому етапі все йде конструктивніше. От на вчорашній частині Костюков — голова їхньої делегації — почав розповідати лікбез про те, що в нас тут нацисти-фашисти по Києву ходять. Але сьогодні розмова була вже інакша», — розповів він.

Співрозмовник уточнив, що по політичній секції значного прогресу досягнуто не було: Україна наполягає, що територіальне питання можна обговорювати, відштовхуючись щонайменше від поточної лінії зіткнення, тоді як росіяни продовжують заявляти про необхідність виведення Україною своїх військ з неокупованої частини Донецької області.

«Проте на військовій підгрупі сторонам вдалось просунутись. Обговорювались питання, чи потрібне розведення сил, як буде відбуватись моніторинг припинення бойових дій та припинення вогню, створення центру з контролю та координації питань припинення вогню і які країни там можуть бути представлені», — уточнило джерело.

За словами співрозмовника, військова підгрупа домовилась за тиждень — до наступної зустрічі, підготувати визначення термінів — того, що буде трактуватись як режим припинення бойових дій, режим припинення вогню, що вважати їх порушенням тощо. На наступній зустрічі переговірники мають обмінятись цими дефініціями.

Крім того, за інформацією видання, російська делегація спочатку заявила, що не хочуть, щоб до моніторингу та центру контролю були залучені ні НАТО, ні ОБСЄ, ні європейські країни, які підтримують Україну під час війни.

«На що Дрісколл у них запитав: „ви ж знаєте, що значна частина ресурсів Україні йде від США, а якщо ми будемо брати участь у моніторингу, то що?“ Росіяни задумались і відповідають: „та між нашими президентами склались довірливі відносини, тому ми не проти, давайте“. Потім схоже запитання поставив Гринкевич по центру контролю. Загалом росіяни хочуть, щоб у моніторингу брали участь тільки вони, ми і США», — додало джерело.

Водночас, за словами співрозмовника, питання енергетичного перемир’я на зустрічі в Абу-Дабі не порушувалось. Сторони домовились — такими ж підгрупами — продовжити перемовини орієнтовно за тиждень.

Нагадаємо, 24 січня в ОАЕ завершилися перші тристоронні переговори за участю делегацій України, Росії та США. Наступний раунд може відбутися вже наступного тижня.