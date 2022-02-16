"Є різні сигнали": Зеленський про те, чи могли іноземні дипломати домовитись з РФ без України

"Є різні сигнали": Зеленський про те, чи могли іноземні дипломати домовитись з РФ без України

Зеленський розповів про тиск дипломатії на РФ.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що міжнародний тиск на Росію зменшив ймовірність нової агресії проти України.

Про це він сказав під час вечірнього марафону, присвяченого до святкування Дня єднання.

"Я вважаю, що спрацювали спільний голос, спільний тиск дипломатії. На 100% цього не можу сказати. Хочу вірити, що про щось окремо, без нас, світова дипломатія з Росією не домовлялась. Хоча є різні сигнали. Але не той час, щоб просто вірити в сигнали. Нам треба мати докази", - сказав Зеленський.

Зеленський наголосив, що більшість світових лідерів підтримує Україну.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що на кордоні України надалі перебувають російські військові сили, готові до вторгнення.

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