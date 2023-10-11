"Є такі ризики": Зеленський зробив заяву про зменшення допомоги від Заходу

Президент вважає, що через збільшення кількості викликів партнери України змушені будуть розфокусовувати свою увагу.

Президент України Володимир Зеленський заявив про існування ризиків зменшення обсягів західної допомоги. Водночас глава держави вірить партнерам, які запевняють, що цього не станеться.

Про це Зеленський сказав на спільному з прем’єр-міністра Бельгії Александром Де Кроо брифінгу 11 жовтня.

"Чи боюся я, що впаде підтримка? Є такі ризики… Але партнери знають пріоритети України, працюють над цим", – сказав президент.

Вплив війни в Ізраїлі на допомогу Україні

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"Ми обговорювали питання щодо дуже напруженої ситуації в Ізраїлі і її впливу. Авжеж, партнери запевняють, що Україна все одно буде отримувати допомогу, і ніхто не буде кидати Україну. Ми віримо нашим партнерам", – наголосив глава держави.

Він також висловив думку, що через збільшення кількості викликів партнери України змушені будуть розфокусовувати свою увагу. Зеленський вважає, що це абсолютно зрозуміло. Президент зазначив, що ситуація наразі небезпечна.

"Усі бояться. Зокрема того, що будуть інші трагедії у світі. Адже обсяг військової допомоги, яку можуть запропонувати парнери, є сталий… Я думаю, що Росія також розраховує на це – на розподіл допомоги. І не лише Росія", – сказав український лідер.

Він додав, що партнери держави, зокрема США, запевнили – підтримка України наразі не буде зменшена.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський відверто розповів, чи боїться, що впаде підтримка України?

Нагадаємо, 11 жовтня Зеленський з неанонсованим візитом прибув до Бельгії, де взяв участь у засіданні "Рамштайну". Серед своїх очікувань від зустрічі президент назвав рішення щодо ППО, далекобійної зброї та артилерії для України.

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