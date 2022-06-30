"Є те, що необхідно": Джонсон заявив, що Україна здатна відкинути окупантів, як планує Зеленський

"Є те, що необхідно": Джонсон заявив, що Україна здатна відкинути окупантів, як планує Зеленський

Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон сказав, що українська влада має реалістичний план, який може змінити перебіг війни. За словами політика, влада поділилася ним з партнерами.

Джонсон сказав, що оптимістично оцінює спроможність Києва, відповідаючи на запитання про заяву президента України Володимира Зеленського про завершення війни до зими.

Про це британський прем’єр сказав на саміті НАТО 30 червня, передає спеціальний корепондент ТСН.ua в Мадриді.

Він також пригадав про свій нещодавній візит до Києва, який відбувся за тиждень до самітів G7 та НАТО.

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"Я їздив до України перед тим, як почалася ця низка самітів, саме для того, щоби зрозуміти, яким є бачення у Зеленського і української влади. І вони справді бачать шлях, як змінити динаміку війни цього року, навіть у найближчі місяці. І тому тепер важливо допомагати, наскільки ми можемо, щоб Україна втрималася", – розповів Джонсон.

Він також погодився з необхідністю постачати до України нове озброєння, зокрема реактивні системи залпового вогню, "які мають особливе значення".

"І я вражений тим, як українці ефективно навчаються їх використовувати", – зауважив прем’єр Британії.

"Я вважаю, що в України є те, що необхідно, щоби відкинути Росію до тих кордонів, де вони були до 24 лютого 2022 року. А це – саме той результат, якого, як каже Володимир Зеленський, він планує досягнути", – наголосив Джонсон.

Нагадаємо, 27 червня у зверненні до лідерів країн G7 Зеленський заявив, що війну з Росією необхідно завершити до зими.

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