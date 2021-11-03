"Є три полюси сили": у Пентагоні попередили, що світ входить у період підвищеної нестабільності

"Є три полюси сили": у Пентагоні попередили, що світ входить у період підвищеної нестабільності

За словами американського генерала, зараз у світі є три полюси сили. Це Сполучені Штати, Росія та Китай, які є потужними державами.

Світ вступає у період потенційно підвищеної нестабільності та ризику у системі міжнародних відносин.

На цьому наголосив голова Комітету начальників штабів (КНШ) Збройних сил США генерал Марк Міллі.

За його словами, зараз у світі є три полюси сили. Це Сполучені Штати, Росія та Китай, які є потужними державами.

"Ми вступаємо у світ, який потенційно буде більш нестабільним у стратегічному плані, ніж, скажімо, останні 40, 50, 60 або 70 років", — вважає американський генерал.

Міллі закликав США, Росію і Китай, а також решту всіх союзників Вашингтона "бути обережними" в діях одне з одним.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон веде із Пекіном суперництво, але не хоче розпалити конфлікт.

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