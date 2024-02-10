"Є три жахи американської геополітики": Черник про побоювання США через війну Росії

Полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Петро Черник розповів, що геополітика США має три жахи через війну Росії.

Про це він сказав у коментарі "24 Каналу".

Він зазначив, що це все взаємопов'язано з постачанням зброї Україні.

"Перше – бояться ядерного удару. Друге – бояться розповзання ядерної зброї, якщо Росія впаде. Припустимо, ракети США не полетіли, але Євгеній Пригожин заходив на ядерний склад "Вороніж-45", і йому ніхто не чинив опір. Скільки у світі знайдеться організацій, які в час колапсу Росії вирішать поборотися за ті снаряди, і ніхто не чинитиме опір? ХАМАС, "Хезболла", ті самі перси тощо. І найголовніша глобальна геополітична проблема сучасності, це і є третє, – як поділити великий ресурсний Сибір. Тому і не поспішають (із постачанням - ред.). Вони собі можуть дозволити це за океаном. Вони доволі добре захищені. Допоки це все не розв'яжеться в розумінні, що далі, – доти буде так, як є", - прокоментував він.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ нещодавно просунулися на півночі Авдіївки Наразі в цій частині міста тривають бої.

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