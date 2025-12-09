ТСН у соціальних мережах

Не лише мирний план — є три документи: Зеленський про переговори щодо закінчення війни

Зеленський розкрив деталі трьох ключових документів щодо завершення війни, які Україна фіналізує із Заходом.

Дмитро Гулійчук
Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що є три окремі стратегічні документи про закінчення війни і гарантії безпеки, які обговорюються з міжнародними партнерами.

Про це глава держави сказав, відповідаючи на питання журналістів в режимі аудіоповідомлень.

Зеленський підтвердив, що до переговорів залучили європейських партнерів.

За його словами, Існує 3 документи, що стосуються мирної угоди:

  • Перший — це рамковий документ із 20 пунктів, який постійно зазначає змін.

  • Другий — гарантії безпеки, які необхідно об’єднати з коаліцією охочих.

«Ми працюємо над цим. Я чекаю відповідні пропозиції від військових наших і їх діалогу з американцями. Гарантії безпеки — важливий документ між нами і Сполученими Штатами, між нами і європейцям», — сказав Зеленський про другий документ.

  • Третій — відновлення після завершення війни.

«Хтось каже, що це економічний розвиток України. Це відновлення. Безумовно, це проєкт, який повинен працювати після того, як закінчиться війна або буде припиненням вогню. Над цим документом ми також працюємо», — пояснив президент.

