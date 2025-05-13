Є три причини: чому Путін мовчить щодо присутності на переговорах у Стамбулі

Президент РФ Володимир Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Президент РФ Володимир Володимир Путін не погоджується на безумовне припинення вогню, яке мало розпочатися 12 травня, і досі не відповів, чи прилетить до Стамбулу на переговори з Володимиром Зеленським. У диктатора є декілька причин.

Таку думку 24 Каналу висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Чого боїться Путін

Путін точно не сподівався, що буде саме така реакція українського президента. Ще одна несподіванка – реакція лідера Туреччина Реджепа Ердогана. Як відомо, український президент виявив готовність зустрітися у Стамбулі, а Ердоган підтримав таку ідею.

Реклама

Насправді подібні зустрічі готують дуже довго, адже це велике навантаження на державу, яка їх приймає. Також посилено працюють різні військові, дипломатичні, силові структури. Ба більше, Путін завжди прибуває з величезною свитою, яку потрібно приймати.

“Скоріш за все, диктатор думав, що ні Україна, ні Туреччина не погодяться. Зрозуміло, чому він обрав Стамбул. Це відсилання до так званих "стамбульських домовленостей" у 2022 році, які неодноразово спростовували”, — підкреслив Іван Тимочко.

Щобільше, Путін не чекав настільки швидкої реакції США, а отже — опинився у досить непростій ситуації. Якщо поїде у Стамбул – покаже слабкість перед своїм народом. Якщо не поїде – підтвердить усьому світу, що хоче продовження війни.

Найімовірніше, зараз військово-політичне керівництво роздумує, як поводитися у такій ситуації. Можливо, ми почуємо заяви з посиланням на технічні причини, через які Путін нібито не зможе приїхати. Але не треба відкидати, що мовчання диктатора пов'язане саме з підготовкою до польоту в Туреччину.

Реклама

Важливий нюанс — Путін може боятися міжнародного трибуналу. Ще у 2023 році Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт.

“А третім "сюрпризом" для Путіна стало те, що Трамп виявив бажання з'явитися на цій зустрічі. Склалася низка факторів, які ще декілька днів тому було складно уявити”, — зауважив Іван Тимочко.

Наразі можна зафіксувати такі моменти:

Україна не повелася на так звані короткотривалі "перемир'я", які Росія хотіла використати тільки для підсилення своїх підрозділів на фронті;

Є чітка позиція Заходу про встановлення 30-денного припинення вогню і проведення переговорів. Поки Росія все це ігнорує;

Путіну дедалі важче ухилятися від відповідей;

США бачать відносини Росії з Китаєм;

Дедалі більше країн є залучені до переговорного процесу, а в очільника Кремля залишається менше поле для маневру.

Путін не планує їхати до Стамбулу — росЗМІ

Як стало відомо, президент РФ Володимир Путін наразі не планує летіти на переговори до Стамбула. До візиту готуються очільник МЗС Сергій Лавров та радник диктатора Юрій Ушаков.

Реклама

Джерела Gulagu.net зазначили: у разі якоїсь, вкрай малоймовірної, особистої домовленості з президентом США Дональдом Трампом, рішення про підготовку візиту Путіна може бути прийняте у будь-який час.

“На цей момент на 15 травня у розкладі Путіна заплановані зустрічі у Кремлі", — йдеться у повідомленні.

Раніше зазначалося, що український лідер Володимир Зеленський погодиться на переговори у Стамбулі лише у разі особистої зустрічі з кремлівським очільником Володимиром Путіним. В ОПУ відповіли, чи можливе спілкування Зеленського з іншим представником РФ у разі відсутності Путіна. Так, про це не йдеться.