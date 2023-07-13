"Є в нас невеличкий гіркий післясмак": Клімкін оцінив результати саміту НАТО

Саміт НАТО, який відбувся у Вільнюсі, має результати для України, але не такі, як хотілося би.

Про це заявив колишній очільник МЗС Павло Клімкін.

"Бухарест проїхали, забудьте Бухарест. Оскільки Бухарест - це про те, як написати на папері, але не було в житті. Цей саміт зовсім інший. Є в нас невеличкий гіркий післясмак, але сподіваємось на Вашингтонський саміт наступного року - він буде важливий. Він буде ювілейним, а ювілей має супроводжуватися якимись успіхами. На ювілей отримати запрошення було б круто. З іншого боку, це непоганий саміт (ред. у Вільнюсі), оскільки у нас буде свій план. Не ПДЧ, який бере свій початок в 90-ї і цей план зі сто паперів, а для нас це занадто бюрократизовано. Наш план має бути політичним. От якщо хочете, я б хотів бачити цей план на кшталт "безвізу". От такий "натівський безвіз". В якому буде умовно 10 чи 8 сторінок тексту, де буде зрозуміло, що робити, як робити та де спільно робити і для чого. Тому якщо підбивати підсумки – ми не отримали все, що хотіли, але щось отримали. Результат збалансований. Путін точно нічого не отримав", - сказав він.

Нагадаємо, що на думку радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, Україні було надіслано "чіткий сигнал" щодо вступу до Північноатлантичного Альянсу на саміті у Вільнюсі.

Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками вільнюського саміту НАТО заявив, що курс на вступ до Північноатлантичного союзу вже взято, однак сам вступ до Альянсу стане можливим лише після закінчення війни.

Саміт НАТО, який відбувся напередодні в литовському Вільнюсі, продемонстрував повний провал цілей Російської Федерації, заради яких вони й починали війну. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

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