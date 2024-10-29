Є важливі домовленості: Зеленський поговорив з президентом Південної Кореї

Зеленський обговорив з президентом Південної Кореї участь КНДР у війні проти України.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Південної Кореї Юн Сок Йолем щодо загрози залучення північнокорейських військових до війни в Україні.

Про це глава держави розповів у своєму Telegram.

За словами глави держави, він надав південнокорейському колезі актуальні дані про перекидання 3 тисяч військових КНДР на російські полігони поблизу зони бойових дій. Очікується, що їхня кількість може зрости до 12 тисяч.

"Ця війна інтернаціоналізується й виходить за межі двох держав", - наголосив Зеленський.

Під час розмови лідери двох країн домовилися посилити обмін розвідувальними даними та експертизою, а також активізувати контакти на всіх рівнях. Найближчим часом планується обмін делегаціями для координації подальших дій та вироблення спільної стратегії протидії загрозам.

Також український президент подякував Південній Кореї за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та надану фінансову і гуманітарну допомогу.

Крім того, Зеленський запросив Республіку Корея приєднатися до Вільнюської декларації G7 щодо двосторонніх безпекових угод на підтримку України.

Нагадаємо, раніше видання Yonhap News Agency повідомило, що урядова делегація Південної Кореї цього тижня відвідає Україну, аби поділитися інформацією про відправлення військ Північної Кореї до Росії.

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