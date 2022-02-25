ЄC не планує відключати Росію від SWIFT: навели аргументи про "бабусю" та "онуку"

Бербок вважає, що навіть за умови відключення РФ SWIFT, відповідальні за агресію проти України політики "матимуть можливості виконувати свої фінансові операції".
Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок 25 лютого заявила, що Євросоюз поки не планує відключати Росію від міжнародної платіжної системи SWIFT.
Про це міністерка сказала журналістам, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Важливо, щоб ми ухвалили санкції, які цілеспрямовано діяли б на систему влади... У фінансовій сфері ми вжили заходів, склали список банків", – сказала Бербок.
"У тому, що стосується угоди SWIFT... відключення від цієї системи означатиме, що люди в Росії, якщо, наприклад, у бабусі в Європі живе онука і захоче переказати гроші, навіть якщо це здається не дуже важливим, не зможе зробити переказ", – сказала голова німецького МЗС.
Вона додала, що навіть за умови відключення Росії SWIFT, політики, відповідальні за агресію проти України, "матимуть можливості виконувати свої фінансові операції".
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.