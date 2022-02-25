ЄC не планує відключати Росію від SWIFT: навели аргументи про "бабусю" та "онуку"

ЄC не планує відключати Росію від SWIFT: навели аргументи про "бабусю" та "онуку"

Бербок вважає, що навіть за умови відключення РФ SWIFT, відповідальні за агресію проти України політики "матимуть можливості виконувати свої фінансові операції".

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок 25 лютого заявила, що Євросоюз поки не планує відключати Росію від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Про це міністерка сказала журналістам, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Важливо, щоб ми ухвалили санкції, які цілеспрямовано діяли б на систему влади... У фінансовій сфері ми вжили заходів, склали список банків", – сказала Бербок.

"У тому, що стосується угоди SWIFT... відключення від цієї системи означатиме, що люди в Росії, якщо, наприклад, у бабусі в Європі живе онука і захоче переказати гроші, навіть якщо це здається не дуже важливим, не зможе зробити переказ", – сказала голова німецького МЗС.

Вона додала, що навіть за умови відключення Росії SWIFT, політики, відповідальні за агресію проти України, "матимуть можливості виконувати свої фінансові операції".