"Єдиний спосіб зупинити війну": Зеленський про вступ до НАТО, план перемоги та торгівлю територіями

Кінець війни настане, коли Путін опиниться в ізоляції і буде змушений сісти за стіл переговорів.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що офіційне запрошення України до НАТО – це "єдиний спосіб" змусити Росію зупинити війну.

Про це він розповів в інтерв'ю Financial Times після того, як у четвер, 17 жовтня, у Брюсселі поінформував 27 лідерів ЄС про свій план перемоги та зустрівся з найбільшими політичними партіями Європарламента.

Чим важливе запрошення України до НАТО

Президент Володимир Зеленський заявив, що запрошення України до Альянсу зміцнило б дипломатичні шляхи держави до закінчення війни.

За його словами, приєднання України до очолюваного США військового альянсу — перший із п'яти кроків його "плану перемоги", який має вирішальне значення для того, щоб посадити президента Росії Володимира Путіна за стіл переговорів.

"Ми не можемо бути дуже сильними без запрошення [до НАТО – ред.], яке зміцнює наші дипломатичні шляхи до припинення війни. Ця війна закінчиться, коли Путін опиниться в ізоляції і підштовхуватиметься іншими партнерами до дипломатії", – наголосив президент.

У той час, як усі члени НАТО погодилися, що Україна стоїть на "незворотному шляху" до членства в Альянсі, США та Німеччина виступили проти офіційного запрошення Києва через страх ескалації конфлікту з Росією. Деякі офіційні особи також припустили, що вступ до НАТО може бути використаний як розмінна монета в будь-яких переговорах з Москвою.

"Запрошення до НАТО підніме моральний дух нашого народу і наших солдатів. Запрошення означає ще один крок до НАТО, а це означає, що їхні діти не помиратимуть [на війні – ред.]. Ніколи. Тому що ми будемо членами НАТО. Якщо ми не отримаємо запрошення до НАТО, моральний дух буде падати", – зауважив Зеленський.

Реакція НАТО на "план перемоги"

Зеленський порівняв дебати щодо "плану перемоги" з попередніми обговореннями постачання Україні систем ПВО Patriot чи винищувачів F-16. Він нагадав, що партнери України спочатку категорично заперечували можливість такої допомоги, але потім поступово дійшли згоди.

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"Реакція на план перемоги така сама, як на Patriot та F-16... Але ми повинні це зробити. Це єдиний спосіб вижити. Війна не закінчиться, поки Путін не відчує, що він мусить її закінчити. А він розуміє лише силу", – зауважив президент.

Він додав, що створення таких умов залежить не від Росії, а від волі партнерів України.

"Більшість на нашому боці. Але ми маємо продовжувати тиснути на інших", – зазначив Зеленський.

Три шляхи співпраці з США після виборів

Наступного місяця у США відбудуться вибори, за результатами яких оберуть нового президента. Зеленський визнав, що результат виборів у США буде вирішальним для майбутнього України та її амбіцій щодо вступу до НАТО.

Financial Times зазначає, що віцепрезидентка і кандидатка від Демократичної партії на пост президента США Камала Гарріс заявила, що в майбутньому обміркує членство України в НАТО, а кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп розкритикував військову допомогу США Києву і заявив, що врегулює конфлікт, як тільки його оберуть.

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"Я не знаю, що нам запропонують після виборів [президента США – ред.]. Але зараз ми бачимо три різні шляхи", – сказав Зеленський.

Одним з таких шляхів, за словами українського президента, буде продовження підтримки, але союзники все ще "бояться деяких ризиків".

"Залежно від того, хто переможе у перегонах за крісло у Білому домі, ми бачимо [два – ред.] інших шляхи. Чи буде це більш позитивним? Чи менш позитивним? Щиро кажучи, я не знаю. І це дуже чутливо для нашого народу", – зазначив президент України.

Мир в Україні та "торгівля територіями"

Президент Зеленський неодноразово заявляв, що досягнення миру в Україні можливе виключно за умови дотримання міжнародного права і в жодному разі не передбачатиме будь-якої торгівлі суверенітетом чи територіями.

В Інтерв'ю FT він наголосив, що партнери ніколи відкрито не пропонували Україні обміняти окуповані Росією території на членство в НАТО.

"Люди ніколи цього не говорили. Вони бояться сказати це [мені у вічі – ред.]", – зауважив Зеленський.

Він додав, що ті чиновники, які мають будь-які пропозиції щодо завершення війни в Україні, мали б "відкрито викласти їх на стіл" і вести діалог з українською стороною, без залучення "якоїсь третьої сторони".

Президент також зауважив, що відкритий для мирних пропозицій від інших країн, якщо вони є "реальними".