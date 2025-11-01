Єдність країни вже "йде тріщинами": експрезидент України застеріг від "розборок"

Колишній президент України Леонід Кучма

Попри те, що війна з Росією ще триває, в Україні з’являються внутрішні тріщини у єдності суспільства, а у політикумі зростають популістські процеси та розмови про поділ влади.

Про це заявив колишній президент України Леонід Кучма в інтерв’ю BBC News Україна.

Про 2014

Кучма описав свої відчуття на початку конфлікту як лють на Росію та сором за неготовність України.

«Лють» і «сором»: лють на Росію, сором за нашу неготовність та нерішучість. Українські солдати, яких ставили на коліна якісь «зелені чоловічки», — картина, за яку я й досі відчуваю пекучий сором».

Про лютий 2022

У перші дні широкомасштабного вторгнення Кучма відчував біль за жертви та гордість за єдність нації.

«Біль» і «гордість». Біль за наші жертви — за героїв, які закрили собою країну у перші дні російської навали, і за мирних людей, яких поховали руїни варварських і майже безкарних бомбардувань. А гордість — за неймовірну єдність нації, яку тоді проявили усі: і армія, і суспільство, і влада».

Про осінь 2025 року

Кучма пояснив, що зараз у нього домінують надія та тривога, бо війна ще триває, а єдність суспільства починає руйнуватися.

«Сьогодні два головні слова для мене — „надія“ і „тривога“. Надія, бо багато ознак дозволяють сподіватися, що війна таки рухається до кінця. А тривога, тому що війна ще далеко не скінчилася, а необхідна для боротьби єдність десь уже „йде тріщинами“.

«І хоч суспільство залишається у цілому згуртованим, усередині починаються якісь „розборки“, у політикумі розгортаються популістські процеси, пішли розмови про вибори, вже планують, як ділити владу і націлюються на „булаву“. Люди добрі, рано!», — сказав він.

