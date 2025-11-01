ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
5
Час на прочитання
2 хв

Єдність країни вже "йде тріщинами": експрезидент України застеріг від "розборок"

Колишній президент розповів про внутрішні проблеми України під час війни.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Колишній президент України Леонід Кучма

Колишній президент України Леонід Кучма

Попри те, що війна з Росією ще триває, в Україні з’являються внутрішні тріщини у єдності суспільства, а у політикумі зростають популістські процеси та розмови про поділ влади.

Про це заявив колишній президент України Леонід Кучма в інтерв’ю BBC News Україна.

Про 2014

Кучма описав свої відчуття на початку конфлікту як лють на Росію та сором за неготовність України.

«Лють» і «сором»: лють на Росію, сором за нашу неготовність та нерішучість. Українські солдати, яких ставили на коліна якісь «зелені чоловічки», — картина, за яку я й досі відчуваю пекучий сором».

Про лютий 2022

У перші дні широкомасштабного вторгнення Кучма відчував біль за жертви та гордість за єдність нації.

«Біль» і «гордість». Біль за наші жертви — за героїв, які закрили собою країну у перші дні російської навали, і за мирних людей, яких поховали руїни варварських і майже безкарних бомбардувань. А гордість — за неймовірну єдність нації, яку тоді проявили усі: і армія, і суспільство, і влада».

Про осінь 2025 року

Кучма пояснив, що зараз у нього домінують надія та тривога, бо війна ще триває, а єдність суспільства починає руйнуватися.

«Сьогодні два головні слова для мене — „надія“ і „тривога“. Надія, бо багато ознак дозволяють сподіватися, що війна таки рухається до кінця. А тривога, тому що війна ще далеко не скінчилася, а необхідна для боротьби єдність десь уже „йде тріщинами“.

«І хоч суспільство залишається у цілому згуртованим, усередині починаються якісь „розборки“, у політикумі розгортаються популістські процеси, пішли розмови про вибори, вже планують, як ділити владу і націлюються на „булаву“. Люди добрі, рано!», — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що він зробив оцінку, чи може бути третя світова війна, та чи це комусь вигідно.

Дата публікації
Кількість переглядів
5
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie