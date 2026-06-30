Єдність, правила та безпека: про що говорив Буданов на Форумі Єдності

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Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов на Форумі Єдності у Києві, організованому Громадсько-військовим рухом .

Буданов наголосив, що єдність для України не є абстрактним політичним гаслом, а умовою виживання держави в умовах війни.

“Єдність — це основа держави, це запорука в наш час виживання держави. Єдність — це єдине ціле, єдині правила, які об’єднують всю нашу державу, всіх її громадян, незалежно від того, якої вони національності«, — сказав він.

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Відповідаючи на запитання, чи може закон бути однаковим орієнтиром для всіх під час війни, керівник ОП підкреслив, що саме спільні правила мають об’єднувати державу і громадян.

“Єдині правила для всіх. І саме це має бути«, — зазначив Буданов.

Окремо він зупинився на темі ветеранів, пов’язавши її із безпекою країни. За словами Буданова, ветеран — це людина, яка свідомо стала на захист держави і ризикнула власним життям.

“Ця людина для себе точно колись дала відповідь, хто він є і що для нього є держава, ризикнув найголовнішим — своїм життям«, — сказав керівник ОП.

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Буданов наголосив, що держава має бути максимально вдячною ветеранському середовищу та дбати про умови життя, реабілітацію, психологічну підтримку, повернення до мирного життя, ветеранський спорт і соціальні програми.

За його словами, єдність не може бути лише воєнною чи повоєнною категорією.

“Єдність або є, або її нема«, — підсумував він.

Нагадаємо, що під час ІІІ Конференції з реінтеграції ветеранів «Від служби до можливостей» Буданов зазначав, що ветеран має стати реальним моральним авторитетом українського суспільства , і завдання держави — створити всі умови для його самореалізації.

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