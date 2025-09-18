Єдність Стармера та Трампа тріщить по швах через війну в Україні: як розійшлися погляди

Президент США Дональд Трамп та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер / © Associated Press

Реклама

Попри взаємні заяви про повагу та тісну співпрацю, президент США Дональд Трамп та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер не змогли зберегти єдиний фронт у питанні війни між Росією та Україною. Хоча обидва лідери наголошували на бажанні припинити вогонь, вони розійшлися в думках щодо найкращих методів тиску на президента Росії Володимира Путіна, який останніми тижнями посилив атаки на Україну.

Про це пише Politico.

Розбіжності у підходах

Під час спільної пресконференції у четвер, 18 вересня, Трамп заявив, що він все ще розчарований Путіним, але ухилився від численних запитань про свої подальші дії.

Реклама

«Він [Путін — ред.] дійсно мене підвів», — сказав Трамп про кремлівського диктатора, перш ніж перейти до теми «семи воєн», які він намагався закінчити.

Стармер, який зазначив, що Трамп «очолив шлях» у спробах закінчити війну в Україні, був набагато рішучішим щодо необхідності посилення економічного тиску на Москву. Він також прямо вказав на те, що Путін посилив свої атаки на Україну після його зустрічі з Трампом минулого місяця.

«Останніми днями Путін показав своє справжнє обличчя, здійснивши найбільшу атаку від початку вторгнення, з ще більшим кровопролиттям, ще більшою кількістю невинних жертв та безпрецедентними порушеннями повітряного простору НАТО. Це не дії того, хто хоче миру», — заявив Стармер.

Географічна віддаленість проти прямої загрози

В непрямій відповіді на твердження Трампа, що США та Велика Британія географічно віддалені від бойових дій і що війна «не впливає» на жодну з країн, Стармер зазначив, що Росія останніми днями обстріляла Британську раду в Києві, а також посольство Європейського Союзу, крім того, були вторгнення дронів у повітряний простір НАТО.

Реклама

За словами Стармера, останні цілі Путіна демонструють нову «безрозсудність», і закликав до жорсткішої відповіді.

«Ми повинні чинити додатковий тиск на Путіна. Тільки тоді, коли президент [Трамп — ред.] чинив тиск на Путіна, він виявляв будь-яке бажання рухатися», — сказав Стармер.

На запитання в кінці пресконференції про те, чи готовий він запровадити додаткові санкції проти Росії, Трамп відповів, що Європа повинна спочатку припинити закупівлі нафти у Росії.

«Якщо ціна на нафту знизиться, Путін відмовиться. У нього не буде вибору. Я готовий робити інші речі, але не тоді, коли люди, за яких я борюся, купують нафту у Росії», — підкреслив Трамп.

Реклама

Нагадаємо, Трамп заявив, що війна в Україні, яка вже «забрала мільйони душ», могла перерости в Третю світову. Головною причиною нападу на Україну Трамп назвав відсутність поваги у Кремля до попередньої адміністрації Білого дому.