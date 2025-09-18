ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
770
Час на прочитання
2 хв

Єдність Стармера та Трампа тріщить по швах через війну в Україні: як розійшлися погляди

Лідери США та Великої Британії розійшлись у поглядах щодо тиску на Путіна та не змогли продемонструвати єдину позицію у питанні врегулювання війни в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Дональд Трамп та Кір Стармер

Президент США Дональд Трамп та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер / © Associated Press

Попри взаємні заяви про повагу та тісну співпрацю, президент США Дональд Трамп та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер не змогли зберегти єдиний фронт у питанні війни між Росією та Україною. Хоча обидва лідери наголошували на бажанні припинити вогонь, вони розійшлися в думках щодо найкращих методів тиску на президента Росії Володимира Путіна, який останніми тижнями посилив атаки на Україну.

Про це пише Politico.

Розбіжності у підходах

Під час спільної пресконференції у четвер, 18 вересня, Трамп заявив, що він все ще розчарований Путіним, але ухилився від численних запитань про свої подальші дії.

«Він [Путін — ред.] дійсно мене підвів», — сказав Трамп про кремлівського диктатора, перш ніж перейти до теми «семи воєн», які він намагався закінчити.

Стармер, який зазначив, що Трамп «очолив шлях» у спробах закінчити війну в Україні, був набагато рішучішим щодо необхідності посилення економічного тиску на Москву. Він також прямо вказав на те, що Путін посилив свої атаки на Україну після його зустрічі з Трампом минулого місяця.

«Останніми днями Путін показав своє справжнє обличчя, здійснивши найбільшу атаку від початку вторгнення, з ще більшим кровопролиттям, ще більшою кількістю невинних жертв та безпрецедентними порушеннями повітряного простору НАТО. Це не дії того, хто хоче миру», — заявив Стармер.

Географічна віддаленість проти прямої загрози

В непрямій відповіді на твердження Трампа, що США та Велика Британія географічно віддалені від бойових дій і що війна «не впливає» на жодну з країн, Стармер зазначив, що Росія останніми днями обстріляла Британську раду в Києві, а також посольство Європейського Союзу, крім того, були вторгнення дронів у повітряний простір НАТО.

За словами Стармера, останні цілі Путіна демонструють нову «безрозсудність», і закликав до жорсткішої відповіді.

«Ми повинні чинити додатковий тиск на Путіна. Тільки тоді, коли президент [Трамп — ред.] чинив тиск на Путіна, він виявляв будь-яке бажання рухатися», — сказав Стармер.

На запитання в кінці пресконференції про те, чи готовий він запровадити додаткові санкції проти Росії, Трамп відповів, що Європа повинна спочатку припинити закупівлі нафти у Росії.

«Якщо ціна на нафту знизиться, Путін відмовиться. У нього не буде вибору. Я готовий робити інші речі, але не тоді, коли люди, за яких я борюся, купують нафту у Росії», — підкреслив Трамп.

Нагадаємо, Трамп заявив, що війна в Україні, яка вже «забрала мільйони душ», могла перерости в Третю світову. Головною причиною нападу на Україну Трамп назвав відсутність поваги у Кремля до попередньої адміністрації Білого дому.

Дата публікації
Кількість переглядів
770
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie