Єдина гарантія безпеки для України, якої боїться Путін — думка полковника США
Полковник армії США у відставці Джон Світ пояснив, що є єдиною справжньою гарантією безпеки для України та чого найбільше боїться Кремль.
Однією з головних тем переговорів є гарантії безпеки для України. Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що країні потрібні справжні гарантії, які унеможливлять третій напад Росії.
Полковник армії США у відставці Джон Світ розповів “24 Каналу”, що на його думку, такою гарантією є фізична присутність сил НАТО на території України.
“Саме цього найбільше боїться Володимир Путін. Росіяни не хочуть, щоб війська НАТО перебували в Україні, адже зрозуміли б: у разі нового нападу доведеться воювати з Альянсом”, — підкреслив Світ.
За його словами, Кремль погодився б на розташування сил НАТО лише за кордоном, бо тоді Альянс фактично не втручатиметься. При цьому спершу потрібно отримати погодження відповідно до 5-ї статті НАТО, а після цього всі країни-члени мають схвалити рішення. Це займе місяці, і реакція буде затримана.
Полковник наголошує: єдиний спосіб гарантувати довготривалий мир — розмістити сили Альянсу на оборонних позиціях всередині України. Росія категорично проти цього, проте Захід має продовжувати наполягати, якщо прагне справжньої безпеки та миру.
Нагадаємо, раніше колишній посол США у РФ Майкл Макфол назвав 4 ключові кроки, без яких Трамп не зупинить війну.