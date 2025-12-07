Єдина гарантія безпеки для України, якої боїться Путін — думка полковника США

Володимир Путін / © Associated Press

Однією з головних тем переговорів є гарантії безпеки для України. Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що країні потрібні справжні гарантії, які унеможливлять третій напад Росії.

Полковник армії США у відставці Джон Світ розповів “24 Каналу”, що на його думку, такою гарантією є фізична присутність сил НАТО на території України.

“Саме цього найбільше боїться Володимир Путін. Росіяни не хочуть, щоб війська НАТО перебували в Україні, адже зрозуміли б: у разі нового нападу доведеться воювати з Альянсом”, — підкреслив Світ.

За його словами, Кремль погодився б на розташування сил НАТО лише за кордоном, бо тоді Альянс фактично не втручатиметься. При цьому спершу потрібно отримати погодження відповідно до 5-ї статті НАТО, а після цього всі країни-члени мають схвалити рішення. Це займе місяці, і реакція буде затримана.

Полковник наголошує: єдиний спосіб гарантувати довготривалий мир — розмістити сили Альянсу на оборонних позиціях всередині України. Росія категорично проти цього, проте Захід має продовжувати наполягати, якщо прагне справжньої безпеки та миру.

