Володимир Путін. / © Associated Press

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Росія готовить країну до довгої війни в Україні. Заступник голови Радбезу та прихвостень Кремля Дмитро Медведєв заявив про готовність «Єдиної Росії» підтримувати затяжну війну, закріпивши провоєнний курс партії як частину неформальної державної ідеології РФ.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Медведєв підкреслив на зобов’язанні Москви вести війну в Україні, довгострокову мілітаризацію російського суспільства і вимоги щодо збільшення економічних жертв з боку громадян. Він також виправдав зусилля Кремля щодо націоналізації приватних підприємств, бо, мовляв, нинішні визови виправдовують державне втручання в економіку.

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Кремлівський прихвостень наголосив на необхідності того, щоб російське суспільство залишалося на постійній військовій позиції навіть після закінчення війни в Україні. За його словами, навіть післявоєнна оборонна промисловість повинна переорієнтуватися на накопичення зброї, щоб відбити якби екзистенційну загрозу для РФ, яку становлять союзники НАТО та США у Тихому океані.

Аналітики зауважили, що Медведєв також відкинув мобілізацію в країні. Втім, його заява пролунала на тлі очевидних ознак, що Кремль ставить умови для мобілізації після вересневих виборів до Державної Думи.

В ISW наголошують, що у серпня «фюрер» Володимир Путін назвав «Єдину Росію» партією війни, якій доручено виконувати ідеологічні цілі диктатора. В свою чергу, Медведєв використовує свою посаду голови партії, не лише щоб підтвердити її провоєнну платформу, а й позиціонувати цю політичну силу як лідера провоєнної та ультранаціоналістичної неформальної державної ідеології РФ.

«Кремль постійно працює над мілітаризацією російського суспільства через мілітаризацію молоді, мілітаризовану освіту та російську програму „Година героїв“, яка розміщує ветеранів війни на державних посадах по всій Росії та в окупованих регіонах України», — наголошують американські аналітики.

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Водночас, наголошують в ISW, позиція «Єдиної Росії» як єдиного виконавця політики Путіна, що захищає РФ від нібито ворожого глобального оточення, подібна до однієї з ролей, яку Комуністична партія відігравала у Радянському Союзі.

«Ця позиція підтримує зусилля Кремля щодо централізації влади, придушення інакомислення та створення умів для вимог великих соціальних жертв від російської громадськості для підтримки війни в Україні та за її межами», — підсумували в Інституті.

Контроль Єдиної Росії над Держдумою

Володимир Путін хоче перетворити Державну Думу на безумовний інструмент своєї війни проти України. Партія «Єдина Росія» планує посилити свій контроль над комітетами Думи, щоби зробити цю політичну силу домінувальною у внутрішній політиці.

Крім того, диктатор прагне залишити лояльних «пенсіонерів» при владі у Кремлі. Путін продовжує практику ручного управління віком держслужбовців для збереження свого найближчого оточення. Черговим кроком стало продовження повноважень голови Слідкому Олександра Бастрикіна аж до 7 серпня 2027-го.

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