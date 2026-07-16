«Єдина у Європі»: премʼєр Словенії назвав, в чому унікальність України

Янез Янша / © AP

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В Україні триває війна нового типу, і саме Україна є єдиною державою, яка здатна вести таку боротьбу.

Про це прем’єр-міністр Словенії Янез Янша заявив під час брифінгу після саміту «Україна — Південно-Східна Європа», що відбувся 15 липня у Києві, повідомляє Укрінформ.

«Зараз ми стикаємося з чимось новим — це новий вид війни. І наразі Україна — єдина країна в Європі, а можливо і у світі, яка підготовлена і яка веде таку війну», — заявив Янша.

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Він наголосив, що всі прагнуть якнайшвидшого завершення війни.

«Але ми знаємо, що Росія буде готова до переговорів, до серйозних переговорів, лише тоді, коли Україна стане ще сильнішою, а Росія — слабшою. Це єдиний шлях, який я бачу», — додав політик.

Також прем’єр-міністр Словенії визнав, що на початку повномасштабного вторгнення європейські країни надто повільно надавали допомогу Україні, а її обсяги були недостатніми. Водночас зараз, за його словами, є чимало приводів для оптимізму, зокрема завдяки стрімкому розвитку українських оборонних спроможностей.

Янша, який раніше обіймав посаду міністра оборони, висловив переконання, що завдяки міжнародній підтримці, а також укладеним останніми місяцями контрактам і домовленостям Україна буде значно краще підготовлена до майбутньої суворої зими.

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Він також нагадав, що Словенія підтримує Україну від самого початку повномасштабної війни. Прем’єр зазначив, що входив до складу першої іноземної делегації, яка прибула до Києва вже через два тижні після початку російського вторгнення.

Янша визнав, що тоді існували сумніви щодо того, чи Україна «виживе», однак нині ситуація кардинально змінилася. За його словами, за Україною стоїть увесь демократичний світ, а її «майбутнє набагато яскравіше, ніж чотири роки тому».

Раніше повідомлялося, що Україна поступово змінює характер війни, дедалі активніше завдаючи ударів по військових та енергетичних об’єктах далеко в тилу Росії.

Ми раніше інформували, що Україна вийшла на виробництво 10 мільйонів дронів на рік і планує збільшити цей показник удвічі.

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