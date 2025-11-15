Єдине, що Трамп досі не вирішив: президент США натякнув на терміни завершення війни

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп амбітно заявив, що “єдине”, чого він “ще не вирішив” - це війна Російської Федерації в Україні.

Про це він висловився в інтерв’ю британському телеканалу GB News.

Трамп вкотре вихвалився, що врегулював вісім воєн. Наразі залишилася Росія та Україна. За його слів, ця війна “ніколи не повинна була початися”.

“Ця війна ніколи не повинна була початися. Це жахлива кривава бійня, найбільша від часів Другої світової. Ми тиснемо на них через Індію та нафту, інші країни теж виходять, бо коли Росія продає нафту, вона має гроші діяти. Думаю, ми це вирішимо. Сподіваюся, скоро”, - заявив очільник Білого дому.

Американський президент розповів, мовляв, “дуже хороші стосунки з Путіним”. Нібито зокрема й тому вважав, що врегулювання війни буде “легким завданням”. Адже, наголосив Трамп, раніше залагоджував великі конфлікти, які тривали десятиліттями, всього за кілька днів.

“Навіть Індія й Пакистан — ядерні держави — були на межі великої війни. Я сказав їм: якщо воюватимете, не буде торгових угод. І за 48 годин ми владнали конфлікт”, - наголосив американський лідер.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що ситуація навколо розпочатої Російською Федерацією війни в Україні більше не загрожує світовою війною. Бо, мовляв, йому вдалося “об’єднати НАТО, зібрати усіх разом”. Президент США також вчергове заявив, що зупинив вісім воєн, а завершення ним дев'ятої - попереду.

