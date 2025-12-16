Єдиний реалістичний сценарій завершення війни: Портников про переговори

Віталій Портников пояснив, чому плани Трампа не зупинять війну / © ТСН.ua

Справжній мирний процес можливий лише через посилення обороноздатності України та виснаження російського режиму.

Таку думку висловив український публіцист і журналіст Віталій Портников.

Він нагадав, що вже кілька тижнів поспіль головною політичною темою в Україні та за її межами залишається мирний план, запропонований Трампом.

Відмінності у позиціях Києва, Вашингтона та Москви

За словами журналіста, головна відмінність українського підходу полягає у прагненні зберегти контроль над усіма територіями, які нині утримують ЗСУ. Йдеться, зокрема, про частину Донецької області, яку Володимир Путін прагне повністю захопити.

Київ також наполягає на своєму праві на вступ до НАТО. Крім того, Україні потрібні такі гарантії безпеки, які передбачали б не лише символічну підтримку, а реальну участь союзників у разі нової агресії з боку РФ.

«Питання полягає не стільки в тому, чому американці можуть підтримати українське бачення, скільки в тому, чому росіяни взагалі мали б погодитися на будь-який із запропонованих планів. Адже у Кремлі вже заявили, що значна частина пунктів навіть трампівського плану є для них неприйнятною», — розмірковує Портников.

Яка мета Путіна в переговорах

На думку експерта, мета Путіна — виграти час, продовжуючи війну та уникаючи серйозного тиску з боку Заходу.

Водночас Портников вважає, що таке затягування не вдається Путіну повною мірою. Попри мирну риторику Дональд Трамп запровадив нові санкції проти російських нафтових компаній. Крім того, з’явилися сигнали про підтримку США українських ударів по танкерах так званого тіньового флоту.

«Європейці нещодавно погодили безстрокове блокування російських активів, що відкриває шлях до репараційного кредиту для України. Тепер для цього не потрібне одностайне голосування, яке раніше могла блокувати Угорщина», — пояснює він.

Що буде, якщо Україну змусять поступитися частиною територій

Портников наголосив, що Конституція України не допускає змін територіального устрою.

«Навіть проведення референдуму не гарантує підтримки таких рішень більшістю громадян. А міжнародне право своєю чергою не визнає зміни кордонів унаслідок агресії чи анексії — саме того, що Україна переживає протягом останніх років», — зауважив він.

Що стосується гарантій безпеки, то журналіст певен, що США не вступатимуть у конфлікт з РФ у разі нової агресії проти України. Ба більше, сьогодні немає впевненості навіть у готовності НАТО діяти відповідно до 5 статті в разі нападу на європейську країну.

Яка єдина гарантія безпеки України

На думку Портникова, єдина надійна гарантія — це сама Україна, яка буде добре озброєною державою з розвиненим військово-промисловим комплексом і власними ракетами.

«Україна, напад на яку завдасть Росії таких болісних втрат, що стримуватиме її від подальшої агресії. Але така держава може постати лише за умови підтримки союзників і лише тоді, коли її не примушуватимуть до роззброєння, як того прагнуть у Москві», — пояснив він.

А Путін своєю чергою не бажає відмовлятися від ідеї «демілітаризації» України.

Єдиний реалістичний сценарій

Портников вважає, що єдиний реалістичний сценарій — це виснаження російської держави, щоб режим Путіна більше не зміг висувати ультиматуми ні Україні, ні Заходу.

«І лише тоді з’явиться можливість для справжніх переговорів. До того часу мирний процес залишається своєрідною дзиґою, яка крутиться, але не просувається вперед», — підсумував журналіст.

Раніше президент Володимир Зеленський відповів, що буде, якщо Путін не захоче миру.