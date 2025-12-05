Єлисейський палац спростував чутки про недовіру Макрона до США: про що йдеться у заяві

Президент Франції Емманюель Макрон / © Associated Press

Єлисейський палац не підтверджує повідомлення ЗМІ, нібито Емманюель Макрон висловив недовіру до представників США, які ведуть переговори про закінчення війни в Україні.

Про це канцелярія президента Франції повідомила у відповідь на запит Le Monde.

У четвер тижневик Der Spiegel опублікував нотатки, що містять висловлювання, які пролунали у телефонній розмові європейських лідерів. За інформацією видання, Макрон і Мерц висловили скептицизм щодо зусиль посланців США. Зокрема, президент Франції нібито попередив, що Сполучені Штати можуть «зрадити» Україну щодо територіальних питань.

«Ми маємо власний звіт про цю розмову, в якому це слово не фігурує», — заявило джерело в Єлисейському палаці, не уточнюючи, про яке саме слово йдеться.

«Президент республіки публічно оприлюднив свою позицію щодо поточних переговорів між Росією та США, яка не відрізняється від його приватної думки. Позиція Франції полягає в тому, що жодних рішень щодо України та Європи не може бути прийнято без їхньої повної участі в переговорах. У цьому контексті деякі аспекти американської пропозиції ще потребують уточнення. Тим більше, що американці нещодавно зустрілися з росіянами», — уточнило джерело.

Згідно із записами, які отримав Spiegel, у понеділок під час телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами Емманюель Макрон сказав, ніби «існує ймовірність, що США зрадять Україну в питанні території без чітких гарантій безпеки».

Як повідомило німецьке видання, Мерц також попередив Зеленського, що американські перемовники «грають в ігри», тож він має бути «дуже обережним» протягом найближчих днів.

Таку ж недовіру буцімто висловив і президент Фінляндії Александр Стубб. «Присутність деяких лідерів є необхідною. Ми не можемо залишити Україну і Володимира наодинці з цими людьми», — нібито сказав він.

Офіси канцлера Німеччини та президента Фінляндії на запит AFP відмовилися коментувати конфіденційні переговори.

Наразі невідомо, від кого Spiegel отримав записи цієї телефонної розмови. Але німецьке видання підтвердило AFP, що спілкувалося з двома її учасниками в понеділок, і вони підтвердили, що ці цитати точно відображають висловлювання. Ці джерела побажали залишитися неназваними через конфіденційний характер розмови.

Нагадаємо, своєю чергою канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що будь-які рішення щодо припинення війни в Україні не можуть ухвалюватися без участі самої України та європейських партнерів.