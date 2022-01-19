Єрмак анонсував зустріч "нормандських" радників: що будуть обговорювати

Єрмак анонсував зустріч "нормандських" радників: що будуть обговорювати

Перемовини можуть відбудуться до кінця поточного місяця.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що наступна зустрічна рівні політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" (України, Німеччини, Франції, РФ) може відбутися до кінця січня.

Про це він заявив на брифінгу після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном 19 січня.

За словами Єрмака, на зустрічі може обговорюватися залучення німецьких і французьких партнерів до верифікації режиму припинення вогню на Донбасі.

"Готується зустрів політичних радників "нормандського формату", і я думаю, що вона відбудеться до кінця цього місяця. На цій зустрічі може обговорюватися верифікаційний механізм за участю Німеччини та Франції щодо режиму припинення вогню", - сказав Єрмак.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Україні Дмитро Кулеба розповів, чи обговорюється наразі нова "нормандська зустріч" на фоні напруженої міжнародної ситуації.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський зустрівся з радниками очільників Франції та Німеччини. Сторони обговорили подальші кроки в межах нормандського формату.

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