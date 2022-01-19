Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Єрмак анонсував зустріч "нормандських" радників: що будуть обговорювати

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Єрмак анонсував зустріч "нормандських" радників: що будуть обговорювати

УНІАН

Перемовини можуть відбудуться до кінця поточного місяця.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що наступна зустрічна рівні політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" (України, Німеччини, Франції, РФ) може відбутися до кінця січня.

Про це він заявив на брифінгу після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном 19 січня.

За словами Єрмака, на зустрічі може обговорюватися залучення німецьких і французьких партнерів до верифікації режиму припинення вогню на Донбасі.

"Готується зустрів політичних радників "нормандського формату", і я думаю, що вона відбудеться до кінця цього місяця. На цій зустрічі може обговорюватися верифікаційний механізм за участю Німеччини та Франції щодо режиму припинення вогню", - сказав Єрмак.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Україні Дмитро Кулеба розповів, чи обговорюється наразі нова "нормандська зустріч" на фоні напруженої міжнародної ситуації.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський зустрівся з радниками очільників Франції та Німеччини. Сторони обговорили подальші кроки в межах нормандського формату.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

У Німеччині анонсували переговори в нормандському форматі на рівні радників | Новини світу

У Німеччині анонсували переговори в нормандському форматі на рівні радників | Новини світу
Наступна публікація