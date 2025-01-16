Єрмак анонсував зустріч Зеленського і Трампа про закінчення війни: коли відбудеться

Керівник ОП наголосив, що для Дональда Трампа важливо закінчити війну в Україні.
Зустріч президента Володимира Зеленського і новообраного глави Білого дому Дональда Трампа може відбутися "найближчим часом".
Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону.
За словами Єрмака, Україна налаштована одразу після інавгурації Дональда Трампа почати офіційні розмови та консультації. Він зауважив, що до 20 січня є юридичні обмеження на зустрічі з Трампом і його командою.
Керівник ОП наголосив, що для Дональда Трампа важливо закінчити війну в Україні. Водночас, Єрмак не вірить у сценарії, що новий президент США піде на кроки, коли Україна не отримає справедливого миру.
"Абсолютно інший президент, з яким ми мали можливість, хоч і недовго, але співпацювати під час його попередньої каденції. Я очікую, що дуже скоро відбудеться зустріч між президентом Трампом, який офіційно вступить на посаду, та нашим президентом Зеленським, щоб обговорювати конкретні плани, як закінчити цю війну", – сказав керівник ОП.
Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним "дуже швидко" після того, як обійме посаду.
Видання Bloomberg з'ясувало, що Путін на переговорах із Трампом вимагатиме від України.
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