Єрмак і Рубіо обговорили підготовку зустрічі Зеленського з Трампом: деталі

Андрій Єрмак. / © Associated Press

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про змістовну розмову з Державним секретарем США та виконувачем обовʼязків радника з національної безпеки президента США Марко Рубіо, яка відбулася у Гаазі.

Про це Єрмак повідомив у Telegram.

Окрему увагу сторони приділили підготовці до майбутньої зустрічі президента Володимира Зеленського з Дональдом Трампом.

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“Обговорили підготовку до майбутньої зустрічі Президента Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом. Приділили увагу питанням структури зустрічі, порядку денному та ключовим питанням для обговорення”, — повідомив Єрмак.

Крім того, керівник ОП зазначив, що Україна підтримує політику США щодо Близького Сходу, а також підхід до врегулювання конфліктів на основі сили.

“Зазначив, що Україна підтримує зусилля США щодо стабілізації ситуації на Близькому Сході. Ми також підтримуємо підхід до мирного врегулювання — мир через силу”, — сказав Єрмак.

Обговорювався також гуманітарний трек, зокрема обмін полоненими та повернення дітей, викрадених Росією.

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“Окремо обговорили гуманітарний трек, обміни полоненими, повернення викрадених росією дітей. Зазначив, що прогресу у питаннях повернення дітей, на який ми розраховували, поки що немає і потрібна допомога США”, — повідомив він.

За словами Єрмака, обміни полоненими стали головним результатом перемовин у Стамбулі, але цього недостатньо: “Обміни полоненими та цивільними наразі є ключовим досягненням зустрічей з росіянами у Стамбулі. Але цього недостатньо і це не впливає на завершення війни. росія продовжує зривати мирний процес”.

“Домовилися продовжувати конструктивну роботу”, — підсумував керівник ОП.

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував можливу розмову з Дональдом Трампом на саміті НАТО.

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