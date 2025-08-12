Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак / © Getty Images

Держсекретар США та виконувач обов’язків радника з питань нацбезпеки Марко Рубіо і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорили телефоном позиції напередодні майбутніх дипломатичних кроків, запланованих на цей тиждень.

Про це йдеться на сайті президента України.

Єрмак висловив подяку американській стороні за зусилля, спрямовані на досягнення миру, та відзначив особливу роль Рубіо в цьому процесі. Він також подякував спецпредставнику Президента США з питань України, генералу Кіту Келлогу, за підтримку.

Керівник Офісу Президента поінформував Рубіо про нещодавні переговори, зокрема про свою зустріч з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Сторони узгодили позиції напередодні майбутніх дипломатичних кроків, запланованих на цей тиждень.

Андрій Єрмак наголосив, що для України ключовим пріоритетом є справедливий і тривалий мир. Він підкреслив, що обов’язковою передумовою для мирних переговорів є безумовне припинення вогню та посилення тиску на Росію.

Також Єрмак подякував президенту Дональду Трампу за його лідерство у прагненні закінчити війну, а також усьому американському народу за підтримку.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив про «поступки» заради миру. Зокрема, у Вашингтоні наголошують, що територіальні питання стануть головними в завершенні війни в Україні.